El jefe desempleado de la Premier League, Gary O’Neil, cree que sus conexiones anteriores con la posición superior en el Manchester United fueron solo especulaciones. El jugador de 42 años disfrutó de dos años y medio en la Premier League en Proverbios con Bournemouth y Wolverhampton Wanderers.

O’Neil estabilizó los casos en Bournemouth para una campaña después de la renuncia de Scott Parker después de un humillante 9-0 que fue derrotado por Liverpool en agosto de 2022. Pero cuando las cerezas eligieron traer a Andoni Iraola en lugar de retener a O’Neil a fines de la temporada 2022/23, el hombre inglés a las secuencias.

Durante su período de debut en West Midlands, asegure los lobos el 14º lugar a pesar de que se eleva temporalmente al octavo. Fue anunciado como un sucesor de Gareth Southgate con Inglaterra y fue respaldado de la misma manera para el papel en Old Trafford.

Pero después de 11 derrotas en la última campaña de 16 partidos de lobos de liga, recibió sus órdenes de Marte. O’Neil permanece sin una posición de gestión desde que dejó lobos. Hablando de De Telegraaf, afirmó que no podía «verificar» la especulación que lo conectó con diferentes roles.

«Hice un trabajo de medios y cuando te sientas allí tienes que dar una opinión», explicó. «Entonces, estas personas que dicen estas cosas hermosas sobre mí o no tan buenas sobre mí, juegan un papel.

«Entiendo que probablemente estaba sin libremente conectado con el Manchester United e Inglaterra. No creo que haya nada en él.

«Los lobos fueron muy, muy bien en ese momento. El lugar fluctuó. Rompimos lados grandes y habíamos perdido muchos grandes jugadores.

«Así que hubo razones para el sonido positivo. Entonces estarás vinculado a grandes clubes y grandes trabajos para tener unos pocos meses difíciles en Wolves y luego los mismos puntos de venta dicen que eres inútil.

«Puede cambiar muy rápidamente y la verdad siempre está en el medio. Al final no pudimos detener el tobogán en Wolves. Me gustaría ir a enero. Pero tienes que ganar el derecho de obtener la ventana».

Los lobos finalmente permanecieron en la Premier League después de la partida de O’Neil cuando Vítor Pereira tomó la delantera.

El ex centrocampista agregó: «El club era consciente de los problemas. Tuvimos discusiones detalladas sobre lo que necesitábamos, lo que intentaríamos hacer.

«Vitor entró y él les dio una estabilidad increíble, ella obtuvo algunos resultados fantásticos, los jugadores también vieron el cambio de gestión, que a menudo es el caso.

«Así que estaba viendo lobos todas las semanas (en casa) y rezando para que ganen y que se queden. No quieres jugar un papel en un equipo que esté prohibido».

