El portero del Manchester United Radek Vitek hizo su debut en el campeonato para Bristol City el sábado por la noche.

El portero No. 1 Andre Onana representado en el entrenamiento del Manchester United. (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images)

El préstamo del Manchester United Radek Vitek ha sido alentado a demostrar que es lo suficientemente consistente como para hacerlo al más alto nivel después de un impresionante debut en el campeonato para Bristol City en Sheffield United.

Vitek firmó un nuevo contrato en Old Trafford este verano hasta 2028, antes de que llegara inmediatamente a los Robins en la segunda capa inglesa. Los jugadores enviados al campeonato por los Rojos a menudo son vistos como futuros titulares para el club.

La historia de éxito más reciente y mayor para este camino fue AMAD, quien se destacó en Sunderland antes de ser registrado en el primer equipo de United. Vitek ha pasado tiempo en la pirámide inglesa antes, pero no a un nivel tan alto como este.

Afortunadamente, no miró en su lugar en el campeonato cuando ordenó su área durante la brillante victoria por 4-1 de Bristol City en las cuchillas en Bramall Lane. Hablando después del juego, su nuevo manager Gerhard Struber, el jugador de 21 años, estableció un nuevo desafío a Ashton Gate.

«Realmente lo hizo bien», dijo el entrenador en jefe a nuestros colegas en Bristol Live. «Podemos ver su perfil; es un jugador muy talentoso con un perfil de alto potencial.

«Por supuesto, esto es algo especial que aporta a la mesa, pero también es importante que encontremos la consistencia correcta. Es un jugador joven; nos mostró un gran logro, pero ahora es el comienzo, y esto cuenta para cada jugador, la consistencia es finalmente el conductor para obtener más información.

Manchester United Leenlee Radek Vitek. (Imagen: Ed Sykes/Getty Images.)

«Creo que tenemos que entrenar a un nivel muy bueno, tenemos que crecer con todas las cosas, y De Standaard será cada vez más alto. Juegos como estos nos muestran que estamos listos en más direcciones, pero, por supuesto, tenemos que aprender y tenemos que crecer y llevar el estándar al más alto nivel que podemos traer con este grupo de jugadores».

Actualmente no hay planes inmediatos para usar Andre Onana entre las publicaciones en United. Este verano, el camerunés recibió la seguridad de que su futuro aún se quedará con Old Trafford.

Sin embargo, en el 29, Onana será más que consciente de que el punto de partida no es una garantía para el futuro. El Departamento de Guero de United también incluye Altay Bayindir y el veterano tapón Tom Heaton.

