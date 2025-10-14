El furioso padre de Jude Bellingham se enfrentó al mismo hombre que llamó ‘carga’ a Erling Haaland

Erling Haaland y Jude Bellingham son dos de los nombres más importantes del fútbol mundial, pero ambos se enfrentaron en el Borussia Dortmund en un momento u otro.

Erling Haaland fue considerado una ‘carga’ por la misma persona que se peleó con el padre de Jude Bellingham (Imagen: Simon Stacpoole/Fuera de juego, Fuera de juego vía Getty Images)

El director del Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, vuelve a ser el centro de atención tras un enfrentamiento con el padre de Jude Bellingham. No es la primera vez que causa polémica en el club, ya que anteriormente describió a Erling Haaland como «una carga».

Haaland, de 25 años, disfrutó de dos campañas en el Westfalenstadion, anotando la impresionante cifra de 86 goles en sólo 89 partidos. Sin embargo, el período no fue del todo fácil, y Kehl indicó que acoger a un talento tan fenomenal tuvo consecuencias perjudiciales para el club en determinadas áreas.

La situación actual presenta desafíos muy diferentes para Mark Bellingham, cuyo hijo mayor, Jude, elogió mucho a Haaland. Esto se produce después de que expresara su descontento por el trato dado a su hijo menor, Jobe, bajo el mando de Niko Kovac.

Jobe fue sustituido durante el descanso en el partido inaugural de la temporada del Dortmund contra el St. Pauli, lo que dejó a su padre profundamente frustrado. El ex policía estaba tan indignado que, según se dice, esperó en el túnel después del partido para desafiar a Kovac.

El hermano menor de Bellingham se unió al club en medio de mucha emoción este verano luego de su transferencia de £ 28 millones desde Sunderland. Sin embargo, el centrocampista no está prosperando como muchos esperaban. Dejó el once inicial del Dortmund y jugó sólo 71 minutos en los cuatro partidos ligueros anteriores.

La leyenda inglesa Sir Geoff Hurst expresó su decepción por las acciones de Mark y las calificó de «absoluta vergüenza». Ciertamente, esto no ha mejorado la situación de su hijo, que últimamente ha sido marginado en gran medida por Kovac.

Mark Bellingham se aseguró de que el técnico del Dortmund, Niko Kovac, supiera cómo se sentía sobre el trato recibido por su hijo. (Imagen: James Gill – Danehouse/Getty Images)

Esto contrasta marcadamente con la trayectoria de Haaland, quien disfrutó de un ascenso meteórico en su carrera en Alemania. Sin embargo, esto no lo protegió de las críticas directas de Kehl, quien habló abiertamente sobre el mandato de Haaland luego de su traslado al Manchester City en 2022.

“Al final, el problema de Haaland se convirtió en una carga para el vestuario”, dijo a Sport Bild en septiembre de 2022. “Por mucho que siempre hayamos querido a Haaland y haya tenido éxito con nosotros, al final se convirtió en una carga para el vestuario, el club y todo el entorno.

«Se había convertido en el tema de todas las conversaciones. Fuera del club, casi todo se centraba exclusivamente en él. Al final, el momento de la transferencia fue bueno para ambas partes. Y todos estamos contentos por Erling, que sigue teniendo tanto éxito».

Kehl añadió que «Erling es un muy buen tipo» y al Dortmund «le gustaría tenerlo todavía con nosotros». Sin embargo, fue el primer indicio de que el talento excepcional de Haaland en el campo tenía sus propios desafíos.

Sebastian Kehl no ha tenido miedo de compartir sus opiniones honestas sobre exjugadores (Imagen: Hendrik Deckers/Borussia Dortmund vía Getty Images)

Una historia similar rodeó a Jude Bellingham después de su salida de Signal Iduna Park. La estrella inglesa se mudó al Real Madrid en 2023, y informes posteriores sugirieron que algunos compañeros del Dortmund estaban «felices de verlo de nuevo» debido a un presunto comportamiento arrogante.

Tanto la situación de Haaland como la de Bellingham cuentan la historia de cómo no todo lo que brilla es oro. Estos casos ponen de relieve que tratar con algunos de los futbolistas más talentosos del mundo no siempre es fácil.

