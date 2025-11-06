Se ha aconsejado al Wrexham que siga el ejemplo del nuevo Sunderland de la Premier League en lo que respecta a su política de transferencias e ignore el posible fichaje de un fracaso del Manchester United.

El fracaso del Manchester United, Memphis Depay, es citado como ejemplo de un jugador que Wrexham no debería fichar (Imagen: Man Utd vía Getty)

Se ha aconsejado a Wrexham que evite a Memphis Depay en una decisión de transferencia condenatoria antes del fracaso del Manchester United.

Los Red Dragons han disfrutado de un éxito notable en las últimas temporadas bajo la dirección de los propietarios de Hollywood Ryan Reynolds y Rob McElhenney, consiguiendo tres ascensos consecutivos. Ahora en el Campeonato, se informa que el jefe Phil Parkinson está operando bajo una estricta política de «no idiotas» con respecto a los nuevos fichajes.

Sin embargo, a medida que Wrexham busca el estatus de Premier League, es probable que aumenten las posibilidades de adquirir jugadores de alto perfil que podrían desestabilizar la armonía del equipo. Depay es un jugador que pronto podría salir al mercado después de que le dijeran que debía dejar su lujoso alojamiento de £35.000 al mes financiado por el actual empleador Corinthians.

El futuro del atacante sigue siendo incierto debido a los problemas económicos de la selección brasileña. Según se informa, Depay gana un salario de alrededor de £ 90,000 por semana en Corinthians, además de recibir importantes bonificaciones por desempeño.

Además de los aproximadamente £3 millones ya pagados al jugador, el club cubrirá su lujosa vivienda. Los beneficios incluyen una suite presidencial, un chef privado y mayordomo, seguridad personal, un vehículo blindado con conductor, además de 24 vuelos en clase ejecutiva a Europa por año y un palco VIP en el estadio.

El ex entrenador del United, René Meulensteen, ve al delantero holandés como un excelente ejemplo del calibre de jugador que Wrexham debería evitar en su búsqueda del fútbol de primera categoría. En cambio, ha instado al equipo galés a emular a los recién llegados a la Premier League Sunderland, quienes aseguraron la calidad probada del ex mediocampista del Arsenal Granit Xhaka durante la ventana de transferencias de verano y ahora se están beneficiando de esa decisión.

Los Black Cats ocupan actualmente el cuarto lugar en la clasificación después de un buen comienzo de temporada, con cinco victorias, tres empates y solo dos derrotas. Cuando se le preguntó qué orientación le ofrecería a Wrexham en su búsqueda del éxito, Meulensteen dijo a Compare.bet: «Si yo fuera Wrexham, no firmaría a Memphis Depay. Si sigues ese camino y contratas superestrellas, debes asegurarte de que tengan lo bueno y rindan».

Un ex entrenador del United le dijo al Wrexham que emulara el fichaje de Granit Xhaka por parte del Sunderland (Imagen: Getty Images)

«Wrexham ya tiene sus grandes superestrellas al margen de los propietarios. Lo que tienen que hacer es construir de manera constructiva un equipo que pueda mantenerse firme en el campeonato y posiblemente en la Premier League. Eso requiere una combinación de calidad, disciplina y energía».

«No sólo los grandes nombres que salen al campo y esperan lo mejor. ¿Será un empate para algunos jugadores respetables? No veo por qué no, especialmente si terminan en la Premier League, pero tienen que ser profesionales realmente sólidos».

“Mira cómo Granit

Y añadió: «Eso es lo que Wrexham necesita. Xhaka es el tipo de profesional experimentado que necesitas. Buenos profesionales. No sólo alguien que aparece una vez cada tres semanas».

Depay llegó a Old Trafford procedente del PSV en 2015 por £25 millones con la promesa de un enorme potencial, pero marcó sólo siete goles en 53 partidos antes de partir al Lyon en 2015. Tuvo mucho más éxito en el continente y es el máximo goleador de todos los tiempos de Holanda.

