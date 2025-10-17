El fichaje de verano del Manchester City por £ 27 millones está a punto de enfrentar un problema familiar

James Trafford es el hombre olvidado del negocio de fichajes de verano del Manchester City mientras Etihad se enamora de Gianluigi Donnarumma.

James Trafford tiene la tarea casi imposible de enfrentarse a Gianluigi Donnarumma

No pasó mucho tiempo para que Etihad se enamorara de los encantos de un gigante italiano, y Gianluigi Donnarumma ahora puede sostener fielmente al Manchester City en la palma de sus enormes guantes.

Cualquier duda o escepticismo en torno a la compra veraniega del Paris Saint-Germain por £ 26 millones ha sido disipada, no sólo por una serie de excelentes actuaciones, sino también por el entusiasmo con el que Donnarumma ha abrazado un nuevo proyecto.

Desde su liderazgo en el campo y sus relaciones con Ruben Dias y Erling Haaland, hasta la forma en que habló tan cálidamente sobre el club y Pep Guardiola, el jugador de 26 años rápidamente se sintió como en casa.

Esta semana regresó a sus obligaciones internacionales con Italia. Tras firmar un contrato de cinco años hace menos de un mes, ya hablaba de quedarse en Manchester «el mayor tiempo posible».

Música para los oídos de los aficionados del City, aunque quizás no para James Trafford, el portero un poco más grande y algo más caro que Donnarumma, pero cuyos días ya parecen estar contados.

El jugador de 23 años también estuvo de servicio internacional esta semana, pero sus posibilidades de saltar al campo con Inglaterra siempre fueron inexistentes. Jordan Pickford es un número uno sólido como una roca para los Tres Leones, pero Trafford ni siquiera puede desafiarlo si se limita a una salida ocasional en la copa para su club.

Trafford era el número 22 de Inglaterra, mientras que Dean Henderson recibió el número 13. Con el Mundial acercándose, está claro que el graduado de la City Academy está en la zona de peligro para un portero. Como tercera opción, enfrentará presión, especialmente si su tiempo de juego es limitado el próximo verano.

Trafford hizo una aparición entre las pausas internacionales de septiembre y octubre, en la victoria de la Copa Carabao sobre Huddersfield, y probablemente también pueda esperar un regreso similar entre octubre y noviembre.

Esa actuación probablemente se producirá contra Swansea, nuevamente en la Copa Carabao. Será otra noche en la que es probable que el City tenga un control casi total del balón, dejando al portero desesperado por tener la oportunidad de impresionar y con poco que hacer.

Cuando regresó al City procedente de Burnley a finales de julio, Trafford esperaba desafiar a Ederson y eventualmente hacer suya esa camiseta número 1. La ecuación ha cambiado desde entonces y debe ser consciente de que trasladar a Donnarumma es una tarea casi imposible para cualquier portero.

Trafford buscará aprovechar cada oportunidad para llamar la atención. No sólo el de Guardiola, sino también el de Tuchel, y cualquier posible candidato el próximo verano. Pero si apenas logra patear contra Swansea, esa podría ser la oportunidad del mes.

—

