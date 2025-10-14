El favorito del Manchester United expira por segunda vez

El contrato de Harry Maguire expira al final de la temporada y el Manchester United debe tomar una decisión sobre el futuro del defensa.

Harry Maguire es un líder en el vestuario. (Imagen: Manchester United FC 2025)

Manchester United y Harry Maguire han iniciado conversaciones iniciales sobre un nuevo contrato.

La extensión del contrato de Maguire por un año entró en vigor en enero, lo que significa que su contrato expira en junio de 2026 y el defensor tiene esperanzas de nuevos términos en Old Trafford.

Maguire ha seguido cobrando el salario pactado en el contrato que firmó cuando llegó procedente del Leicester City, gracias a la cláusula de prórroga de un año. Sin embargo, negociar un nuevo acuerdo le da a United la oportunidad de ofrecer un paquete salarial más bajo, que suele ser el punto de fricción durante este tipo de conversaciones.

El jugador de 32 años estaba en la cima de sus poderes cuando llegó a Manchester. Formó parte de una transferencia de £80 millones, pero ahora se encuentra en una etapa diferente de su carrera, seis años después.

Eso significa inevitablemente que a Maguire no se le ofrecerá un nuevo contrato con su salario actual. La nueva oferta reflejará su papel en el vestuario y su valor real.

Matt Hargreaves, director de negociaciones futbolísticas del United, se comunicará con los representantes de Maguire en los próximos meses.

Las fuentes han elogiado a Hargreaves, elogiando su comprensión de los jugadores, el mundo del fútbol y las negociaciones, que lo ven como un miembro valioso del personal.

Se dice que Hargreaves es un operador astuto, por lo que se debe hacer una oferta justa a Maguire, y hay muchas posibilidades de que ambas partes lleguen a un acuerdo, ya que hay voluntad de ambas partes.

El número de años ofrecidos está por verse. A Maguire probablemente le gustaría firmar tres contratos más, mientras que United puede pensar que un acuerdo por un año tiene más sentido cuando cumpla 33 años en marzo.

El United quiere quedarse con Maguire.

El compromiso podría ser ofrecer un contrato de dos años a Maguire, quien aún no ha sido titular habitual en la Premier League esta temporada pero aún puede ofrecer suficiente calidad.

Las actuaciones de Maguire la temporada pasada fueron excelentes. El United decepcionó colectivamente, terminando en el puesto 15, pero se atribuyó el mérito cuando jugó, lo que no se podía decir de la mayoría de sus colegas.

El internacional inglés se perdió algún tiempo sobre el terreno de juego debido a varias lesiones leves. Maguire sufrió un golpe en el entrenamiento, que le dejó de baja por un problema muscular y luego por un problema en la pantorrilla.

Maguire no enfrentó problemas similares al principio de su carrera, pero un nuevo contrato de dos años tiene sentido si también se tienen en cuenta sus admirables cualidades de liderazgo en Carrington.

Ha demostrado una fuerza mental notable (Maguire fue abucheado por los ‘fanáticos del United’ de Dublín durante la pretemporada de 2023) para superar el intenso escrutinio y convertirse en un favorito de los fanáticos.

El arco de redención de Maguire ha sido edificante, aunque en el campo de entrenamiento ha seguido siendo la misma persona independientemente del ruido externo: es un modelo a seguir y un profesional modélico.

Los jugadores jóvenes pueden acercarse a Maguire para pedirle consejo y algunos creen que se ha convertido en un mejor líder desde que perdió la capitanía debido a la presión que conlleva la responsabilidad.

Maguire es el tipo de jugador que quieres en tu vestuario y costaría más encontrar un sustituto igual, en términos de calidad y carácter, que firmar un nuevo contrato.

Jason Wilcox le regaló a Maguire una camiseta enmarcada por alcanzar 250 apariciones con el United antes de la victoria contra el Chelsea el mes pasado. Maguire ha experimentado altibajos durante su estancia en el club, pero el consenso general entre los aficionados ahora es que ha sido un buen fichaje.

Reflexionando sobre su etapa en el United, Maguire dijo recientemente: «Es un gran privilegio jugar tantos partidos. El sueño de un niño que crecía en Sheffield de jugar un partido para el Manchester United habría sido un sueño hecho realidad, pero jugar 250 me hace sentir realmente afortunado y muy agradecido».

Debería haber más partidos para que Maguire juegue con la camiseta del United después de 2025/2026.