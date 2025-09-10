El extraño Wayne Rooney de Louis Van Gaal comenta sobre la mujer Colen durante su primera reunión

La leyenda Wayne Rooney de Manchester United ha detallado el comentario inusual que Louis Van Gaal hizo a su esposa Colen cuando la pareja se conoció por primera vez

Wayne Rooney compartió lo que Louis Van Gaal le dijo a su esposa durante su primera reunión (Imagen: Matthew Peters/Manchester United a través de Getty Images)

Wayne Rooney ha recordado la incómoda primera conversación entre su esposa Coleen y el ex gerente del Manchester United Louis Van Gaal.

Van Gaal, famoso por su trabajo en Ajax y Barcelona, ​​fue mencionado en 2014 por United Boss. El icónico entrenador fue nombrado sucesor permanente de David Moyes para la Copa del Mundo, donde Van Gaal de Nederland ayudó a alcanzar un tercer lugar.

Duró dos años en United y terminó su mandato al ganar la Copa FA. La leyenda del United Rooney tenía un enorme respeto por el conocimiento táctico del gerente, pero la inesperada línea de apertura de Van Gaal quedó con una cara roja por la inesperada línea de apertura de Van Gaal en la introducción de sí mismo a Colen.

«Lo amaba, era muy divertido», dijo sobre Van Gaal en el podcast Wayne Rooney Show. “La primera vez que conoció a Colen, almorzamos y todas las mujeres y novias de los jugadores, todos los empleados están allí.

«Llegó a Colen, lo conoció por primera vez, y él fue:» Tus hijos, se parecen mucho a su padre. Tiene un esperma muy fuerte. «

«Esa fue la primera vez que la conoció. Pero él era muy divertido y un personaje tan bueno. Realmente lo disfruté como persona, diferente y divertida. Como entrenador, probablemente aprendí más de él que otra persona».

A pesar del abrazo del enfoque táctico de Van Gaal, admitió que el gerente fue despedido poco después de ganar la Copa FA fue difícil para todas las partes involucradas. «Fue realmente triste porque, lo miraste, una gran personalidad, solo ganamos la Copa FA y él sabía que todos sabíamos que sería despedido», dijo Rooney. «Juego limpio para él, se quedó en su trabajo hasta el final».

Wayne Rooney celebró el ganador de la Copa FA durante el último partido de Louis Van Gaal (Imagen: Tom Pershorlow/Manchester United a través de Getty Images)

Aunque podría ser valiente para Rooney sugerir que ha aprendido más de Gaal, ya que ganó cinco títulos de la Premier League y muchos otros premios importantes bajo Sir Alex Ferguson, explicó que ambos gerentes claramente tenían enfoques diferentes. Rooney demostró su amor por las ideas del holandés cuando comenzó a entrenar en el condado de Derby junto a Philip Cocu, quien jugó con Van Gaala para Barcelona y los Países Bajos.

«Lo mejor que trabajé fue Louis Van Gaal», dijo Rooney en su podcast. “Eso puede sonar extraño. Alex Ferguson sabía exactamente lo que estaba haciendo y era un genio en lo que hizo.

«Pero en términos de tácticamente, las calles Louis Van Gaal fueron para todos los que una vez trabajé. Alex Ferguson fue el mejor, pero táctico Louis Van Gaal fue increíble. Solo miré y tomé todo, vea cómo preparó al equipo defensivamente».

Wayne Rooney ha argumentado que más aprendió de Louis Van Gaal durante su icónica carrera (Imagen: Dave Thompson/Getty Images)

En 2014, Van Gaal Rooney mencionó como capitán de United después de Nemanja Vidic, quien dejó el club. El atacante anotó 29 goles y ofreció 12 asistencias en 78 juegos bajo el entrenador holandés. Rooney permanecería en United por otro año después de la renuncia de Van Gaal, trabajando con José Mourinho, antes de regresar al club de infancia Everton en 2017.

Van Gaal anunció más tarde su retiro después de que United lo despidió antes de regresar por un breve tercer hechizo como gerente holandés en 2021. El liderazgo del país en la Copa Mundial 2022 estaba en la cima de su grupo y derrotó a los Estados Unidos en la ronda de 16 antes de que perdiera a cualquier ganador Argentina en el castigo en el cuarto de final.

Ya no ha tenido manejo desde entonces y lucha contra el cáncer de próstata. Pero un regreso al juego es nuevamente una posibilidad para el jugador de 74 años después de que el tratamiento resultó tener éxito.

