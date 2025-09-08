El experimento de TV de Arsenal vs Man City concluye por Premier League después de una acalorada colisión

Las últimas noticias de la Premier League como Manchester City vs Arsenal albergarán la gran transmisión más nueva perpendicular

Erling Haaland y Gabriel durante Man City vs Arsenal (foto de Michael Regan/Getty Images)

Se dice que ‘Ref Cam’ se evalúa durante la próxima colisión de la Premier League de Manchester City con el Arsenal a finales de este mes.

Antes de la campaña 2025/26, la Premier League, que colaboró ​​con el árbitro del cuerpo administrativo PGMOL, confirmó que probarían cámaras confirmadas a las camisas de los funcionarios en competiciones seleccionadas. La idea es hacer de esta una función permanente para el resto de la temporada.

Ahora, el Daily Mail escribe que City vs Arsenal, que tiene lugar el domingo 21 de septiembre en el Estadio Etihad, será una de esas primeras competiciones seleccionadas.

Los Gunners sirvieron entre los cuatro primeros con dos resultados positivos antes del descanso internacional en septiembre, mientras que las dos derrotas de la ciudad significan que estaban atrapados en el pelotón. De todos modos, tanto Pep Guardiola como Mikel Arteta esperarán que sus respectivos equipos puedan comenzar un desafío de título persistente en la Premier League de esta temporada.

En los últimos años, las colisiones entre los dos clubes están pura sangre con emociones que han sido planteadas por lo que podría significar, la última patada de una pelota en mayo.

Un ejemplo sorprendente puede ser la reunión que tuvo lugar en Manchester durante la misma semana de competencia la temporada pasada.

City y Arsenal no pudieron separarse ese día, porque el juego terminó 2-2 con innumerables puntos de inflamación observados. El primero fue la lesión del ligamento cruzado delantero (ACL) de Rodri, quien mantuvo al mediocampista afuera durante el resto de la temporada antes de que Riccardo Calafiori igualara frente a Arteta.

Los visitantes tomaron la delantera después del descanso y también vieron a un jugador de ala, Leandro Trossard rechazado por recolectar dos cartas amarillas.

Mientras que el Arsenal quería mantener su liderazgo, el adolescente Myles Lewis-Skelly recibió una reserva a pesar de que no estaba en el juego del juego. Fue a hablar con el portero David Raya, quien un poco más tarde hirió la lesión.

Después del último silbato, un despedido de Kyle Walker y John Stones proclamaron las ‘artes oscuras’. Pero fue el último en tener la última sonrisa, mientras que las piedras estaban profundamente en la lesión.

Durante las celebraciones, Erling, Haaland arrojó el balón a la oposición, el defensor Gabriel Magalhaes, después del reinicio que chocaron, cuando el silbato había soplado para señalar el final del juego, el delantero noruego entró en discusiones con el equipo del Arsenal.

Por lo tanto, los espectadores de televisión obtendrán una esquina adicional de la locura que sigue en la próxima colisión entre los dos rivales con Ref Cam.

Las imágenes están disponibles para transmitir como repeticiones, pero no se usan como imágenes en vivo. Esto se probó durante los informes de Sky Sports sobre Liverpool vs Arsenal el mes pasado, que mostró una mirada alternativa al tiro libre ganador del partido por Dominik Szoboszlai.

