El exdelantero del Manchester City luce irreconocible mientras vende equipos de pesca a turistas en la playa

Un miembro del equipo Manchester City que perdió 8-1 en Middlesbrough en 2008 surgió después de conocer a Novak Djokovic.

Nery Castillo se escapa de Pascal Chimbonda del Tottenham en uno de sus pocos partidos con el Manchester City (Imagen: Getty)

Un ex fichaje del Manchester City ha sido visto vendiendo equipos y accesorios de pesca a turistas en una playa.

Tras su malogrado paso por la Premier League, Nery Castillo parece irreconocible. Fue visto junto a la superestrella del tenis Novak Djokovic luego de que el exdelantero mexicano publicara una foto de ellos juntos en su perfil de Instagram.

Con una cremallera roja con el emblema del equipo de fútbol griego Olympiacos y pantalones cortos blancos, Castillo no se parecía en nada al jugador que Sven Goren-Eriksson fichó cedido en 2008. Castillo comenzó su carrera en el fútbol europeo con el Olympiacos, el club más exitoso del fútbol griego.

Se convirtió en el favorito de los aficionados, consiguiendo tres títulos de liga consecutivos y luego una gran transferencia de dinero al gigante ucraniano Shakhtar Donetsk. En ese momento, era el jugador más caro jamás fichado por un club ucraniano.

Luego, el City lo fichó cedido en diciembre de 2007. Jugó un total de nueve partidos con los Blues, siete de los cuales fueron en la Premier League.

Castillo tras acercarse a Novak Djokovic para una selfie (Imagen: nerycastillo.official/Instagram)

Sorprendió cuando firmó porque, de manera muy inusual, él mismo pagó la mitad del monto del préstamo. Eriksson recordaría más tarde: «Estaba desesperado por venir a nosotros, desesperado por venir a Inglaterra, desesperado por venir a la Premier League».

El accidente sufrió Castillo durante su primer partido en casa con el club, cuando fue sacado en camilla del terreno de juego a los 32 minutos con una fractura en el hombro. Volvió a jugar para el City, y su última aparición fue en la infame derrota por 8-1 ante el Middlesbrough en 2008.

Después de su breve paso por Inglaterra, Castillo regresó al Shakhtar antes de ser cedido al equipo ucraniano Dnipro Dnipropetrovsk y al Chicago Fire de la MLS. Terminó su carrera en el Rayo Vallecano español.

Castillo formó parte del infame equipo del City que perdió 8-1 en Middlesbrough al final de la temporada 2007/08. (Imagen: Getty)

Fue una figura controvertida a nivel internacional. Después de llegar tarde a un campo de entrenamiento en 2009, Castillo chocó con los medios mexicanos, quienes cuestionaron su disciplina y condición física.

Después de un acalorado tira y afloja, Castillo dijo: “La diferencia es que yo estoy en Europa y tú estás en México, y tú siempre estarás en México”.

El comentario fue recibido con ira por el público y los medios mexicanos, quienes acusaron a Castillo de arrogancia y «malinchista», un término mexicano que se refiere a la admiración excesiva por la cultura o el comportamiento estadounidense o europeo, a menudo asociado con una forma de autodesprecio nacional.

Castillo fue una figura polémica en México (Imagen: MAURICIO LIMA/AFP vía Getty Images)

Después de una carrera tan colorida, no es de extrañar que Castillo buscara una vida tranquila en una playa de Atenas. Vende equipos y accesorios de pesca en la ciudad y también dirige una tienda en las islas Fournoi.

Djokovic ahora vive en la ciudad con su familia y es conocido por disfrutar de las playas de las afueras de Atenas. El serbio, que recientemente celebró su título número 101 en tenis, está disfrutando de un tiempo de inactividad antes del Abierto de Australia en enero.

