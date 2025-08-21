El ex jugador de Manchester United tiene acceso sincero después de la línea de carrera -ing -‘ -personas no entienden ‘

Brandon Williams ha recibido una línea de carrera después de dejar a Man United

Brandon Williams de Hull City durante la pretemporada (Imagen: Getty Images)

El ex defensor del Manchester United Brandon Williams se ha abierto en un período ‘difícil’ en su vida después de dibujar para Hull City con una transferencia gratuita.

Williams llegó a través de la configuración de United Youth y 51 actuaciones aparecieron para el primer equipo. El ex internacional de Inglaterra bajo las 21 trajo hechizos de préstamos de Old Trafford con Norwich City y Ipswich Town, pero su carrera se puso patas arriba hace dos años.

Williams estuvo involucrado en un accidente automovilístico rápido. Afortunadamente, no hubo muertes o lesiones graves causadas por el incidente.

El joven de 24 años fue sentenciado a 14 meses, suspendido por dos años, una prohibición de conducir de tres años y una cantidad considerable al servicio comunitario en Chester Crown Court en mayo.

Después de que United lo liberó el verano pasado, Williams jugó un juego competitivo en diciembre de 2023 por última vez y su carrera estuvo en peligro.

Recibió un salvavidas a través de los Tigres después de haber impresionado el proceso, en el que firmó un primer contrato de un año en el estadio MKM con la opción de otro año.

Y después de haber tenido una segunda oportunidad en el fútbol, ​​Williams está decidido a pagar a las personas que ha «decepcionado» mientras piensa en los errores que ha cometido en el pasado.

«Fue solo un proceso de aprendizaje. Sucedió, pero como dije, he aprendido de ellos ahora», dijo Williams a Hull Live.

«Estoy creciendo ahora, ya no soy un jugador joven. También me convierto en uno de los jugadores superiores en el equipo, por lo que es importante para mí ayudar a los jugadores jóvenes porque sé lo difícil que es.

«Fue difícil porque todos olvidaron un poco lo que realmente logré; la gente no entiende eso. En ese momento ni siquiera entendía lo que realmente logré (jugando para el Manchester United a una edad tan temprana).

«Hay muchas personas en el mundo que querrían que su hijo o algo sea. Fue inquietante que abandoné a muchas personas; es para mí conseguir cosas ahora. Siempre he dicho, no quiero simpatía con alguien.

«Fueron mis acciones; asumí la responsabilidad de ellas. Me disculpé, y lo único que puedo hacer ahora es enfocarme en mi fútbol y poner cosas en el campo, y estoy seguro de que la gente lo apreciará».

Williams está en línea para hacer su debut en el casco este fin de semana cuando se enfrentan a Blackburn Rovers en el campeonato.

Puede ver la entrevista completa con Brandon Williams en el episodio del club más nuevo de 1904 aquí.