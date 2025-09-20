El ex jugador de Man United Mason Greenwood Toe se convertirá en ‘uno de los más grandes’

Mason Greenwood disfrutó de su fútbol en Francia y floreció en Marsella

Mason Greenwood en acción para Marsella (Imagen: Getty Images)

Roberto de Zerbi ha apoyado a Mason Greenwood para convertirse en uno de los mejores jugadores del fútbol mundial en el futuro.

El ex delantero del Manchester United hizo una transferencia permanente al club francés Marsella por £ 26.5 millones el verano pasado. Impresionó durante su temporada de debut en la Ligue 1, anotó 22 goles y dio seis asistencias durante 36 actuaciones.

Greenwood también terminó como un anotador superior conjunto junto a Ousmane Dembele con 21 goles. Dembele, sin embargo, recibió la bota dorada por anotar menos castigos.

Esta campaña, el joven de 23 años, ya ha registrado cinco contribuciones objetivo (dos goles y tres asistencias) en la Ligue 1. También hizo su debut en la Liga de Campeones con Marsella y jugó los 90 minutos completos en su derrota por 2-1 en el Real Madrid.

A pesar de la provisión de una asistencia para el gol de consolación de Timothy Weah, el Zerbi le gustaría ver a más del jugador nacido en Bradford.

«Espero que se convierta en un jugador completo, como los jugadores más grandes de Europa», dijo el ex jefe de Brighton en una conferencia de prensa. «Ayer vi un poco de Newcastle-Barcelona, ​​vi a Raphinha presionando a todos en los últimos 20 minutos, con una determinación increíble.

‘Yo también lo veo [Kylian] Mbappe en Madrid, también Dembele. Me gustaría ayudarlo. Me gustaría que él fuera un jugador completo, un jugador de equipo. Ese es mi trabajo, no es solo un trabajo individual. Mejoras el colectivo mejorando a los individuos. «

Greenwood pasó 18 años en United y trabajó por los jóvenes que establecieron el equipo senior. Hizo su debut en la Premier League contra el Arsenal en 2019.

