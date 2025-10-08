El ex hombre United-Flop ofrece una conexión sorprendente con Lionel Messi después de tres meses como agente libre

Sergio Reguilon ha estado sin un club desde que dejó el Tottenham Hotspur este verano, pero el español izquierdo está a punto de regresar al juego con el Inter Miami.

Un fracaso olvidado de Man United parece tener una colaboración con Lionel Messi en el Inter Miami CF.

El ex inquilino del Manchester United, Sergio Reguilon, está a punto de regresar al fútbol después de tres meses como agente libre al dibujar en el Inter Miami, según los informes.

El equipo de Major League Soccer está buscando una nueva izquierda después de confirmar a la compañera de equipo española de Reguilon, Jordi Alba, que será su última temporada esta temporada.

Reguilon, de 28 años, ha estado sin club desde que dejó el Tottenham Hotspur cuando su contrato terminó en junio.

Su período de cinco años en el equipo de Noord-London solo arrojó 73 actuaciones, con períodos de alquiler en el Atlético de Madrid, el Manchester United y Brentford acentuaron su tiempo allí.

El atletismo informa que el Inter Miami es «cercano» al asegurar la firma de Reguilon. Sin embargo, la misma fuente indica que probablemente solo podrán usarlo en partidos competitivos la siguiente temporada debido a la congelación de la selección en septiembre en la MLS.

El Club de Florida se está preparando para un verano agitado, donde Sergio Busquets también se prepara para dejar a un lado sus botas de fútbol. También hay incertidumbre sobre las perspectivas a largo plazo de otras dos ex estrellas de Barcelona en sus libros, Lionel Messi y Luis Suárez.

El Inter Miami reclamó el escudo de los seguidores la temporada pasada, pero tropezó con los play-offs después de la temporada. Otra ex leyenda de Barcelona, ​​Javier Mascherano, asumió el papel de entrenador en jefe antes de la temporada 2025 y ya ha garantizado un respaldo de desempate con competiciones.

Si Reguilon se convierte en miembro del club antes de fin de año, será testigo del intento de Messi y su compañía de reclamar la Copa MLS. Esta temporada, el ícono argentino lidera la clasificación del Inter Miami con 32 hits en todas las competiciones. Sus éxitos de 24 MLS corresponden a los de Denis Bouanga de Los Ángeles FC.

Sergio Reguilon tuvo una corta estadía en Old Trafford (Imagen: 2023 James Gill – Danehouse)

El ganador de la Copa Mundial ha reconocido que sus días de partido se contaron y recientemente apareció visiblemente trasladado después de lo que su última actuación internacional competitiva fue en su propio suelo. ‘Todavía no he tomado una decisión sobre el [2026] Wk », notó en ese momento.

«Termino la temporada, luego tengo la preparación y todavía hay seis meses para el final. Así que veremos cómo me siento».

Reguilon se enfrentó previamente a Messi, Suárez, Busquets y Alba y jugó en el lado perdedor durante el Clasico de 2019 cuando Barcelona triunfó sobre el Real Madrid en el Bernabéu.

También jugó contra los Gigantes catalanes dos veces cuando estaba en Sevilla y salió dos veces del sofá contra ellos durante su tiempo en Atleti en la temporada 2023/24.

El defensor del ala solo jugó seis juegos para los Spurs en su última temporada en el norte de Londres: cuatro en juegos de liga y dos en competiciones de la Copa Doméstica.

Ange Postecoglou lo dejó fuera de la selección europea para la victoria de la Europa League de la temporada pasada, aunque asistió a la obra maestra en Bilbao y fue visto mientras hablaba con el ex compañero de equipo del United Alejandro Garnacho en el campo de San Mames.