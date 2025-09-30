El ex hombre United escupe Romelu Lukaku apoyado después de una actualización desgarradora

El ex Manchester United, Romelu Lukaku, dio un homenaje desgarrador a su padre Roger el lunes

El padre del ex delantero del Manchester United Romelu Lukaku falleció. (Imagen: Foto de Joris se refiere/Agencia BSR/Getty Images)

El ex delantero del Manchester United Romelu Lukaku ha colocado un homenaje desgarrador después de la muerte de su padre, de 58 años. Los mensajes fueron apuñalados para el goleador más importante en Bélgica después de la pérdida, que se confirmó en las redes sociales.

Lukaku hizo el cambio a Old Trafford en 2017 después de que United Chelsea derrotó su firma de Everton, en un acuerdo que valía un informe de £ 75 millones. Desde entonces, se puede jugar para el Inter de Milán y como Roma, con un hechizo en Stamford Bridge, donde realizó 44 actuaciones y anotó 15 veces.

Napoli se convirtió en su hogar permanente la temporada pasada y los ayudó a vencer al Inter con el Scudetto.

Leer más: Man United le dijo a Ruben Amorim Reemplazo que se uniría a «en un latido», ya que Rio Ferdinand siente súplicaLeer más: Alan Shearer está de acuerdo con la crítica de Gary Neville Man United – «Fue alarmante»

El jugador de 32 años apoyó a sus actuales compañeros de equipo y a la comunidad de fútbol más amplia después de haber compartido un tributo emocional en las redes sociales.

«Gracias por enseñarme todo lo que sé. Estoy agradecido y te aprecio», dijo, comparte una foto vieja con su padre.

«La vida nunca será la misma. Protección y orientación de mí como nadie más podría.

«No seré lo mismo. El dolor y las lágrimas fluyen mucho.

El contenido no se puede mostrar sin permiso

«Pero Dios me dará el poder de volver a estar juntos. Merci vertió tout.

«Roger Menama Lukaku. Viejo Roy (para sus amigos). Mi padre».

Napoli ha mostrado su apoyo «, escribieron:» El presidente Aurelio de Laurentiis, el vicepresidente Edoardo de Laurentiis, el entrenador Antonio Conte, el director deportivo Giovanni Manna, los gerentes, el personal técnico, el equipo, el equipo y todo el SSC Napoli Lukaku en el momento en que el Groundu Lukaku.

El club de football de Bélgica ofreció sus oraciones en una declaración, escribieron: «Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia Lukaku, después de la muerte de Roger Lukaku».

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.