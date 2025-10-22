El ex entrenador se burla del reencuentro del Man United con Cristiano Ronaldo: «Nunca podré decir adiós»

Según los informes, el Manchester United está considerando un amistoso a mitad de temporada contra Al-Nassr, y Cristiano Ronaldo regresará a Old Trafford por primera vez desde su amarga partida.

Cristiano Ronaldo podría estar al borde de un reencuentro con el Manchester United (Imagen: Luis Loureiro/Eurasia Sport Images/Getty Images)

Un impresionante reencuentro entre Cristiano Ronaldo y el Manchester United podría estar en juego.

A principios de este mes, surgieron informes de que el United está explorando la posibilidad de organizar un amistoso contra el actual club de Ronaldo, Al-Nassr, en algún momento de los próximos meses.

Este posible partido, que probablemente se celebrará en Arabia Saudita, le daría a la superestrella portuguesa una buena oportunidad de despedirse de los aficionados del United después de que su segunda etapa en Old Trafford terminara con una nota repentina y amarga. Ronaldo regresó al club en 2021 después de una ausencia de 12 años, pero su contrato fue rescindido poco más de un año después de su explosiva entrevista con Piers Morgan, donde criticó abiertamente tanto al club como al entrenador Erik ten Hag.

Benni McCarthy, asistente de Ten Hag en ese momento, ha insistido desde entonces en que a pesar de la amargura que rodea la partida de Ronaldo, el cinco veces ganador del Balón de Oro todavía merece una despedida adecuada.

«No creo que la forma en que se fue fuera apropiada para un jugador tan increíble y de clase mundial de su estatura», dijo McCarthy a Best Betting Sites. “Entonces, si ese es el caso, el United juega contra Al Nassr, también será una excelente manera para él de reconectarse con el club con el que logró tanto y el club que lo puso en el mapa del fútbol mundial.

“Sería [also] Será una buena manera de despedirse de sus compañeros. Porque estoy seguro de que después de esa entrevista simplemente se fue y nunca más lo volvimos a ver.

«Nunca pudo despedirse de los jugadores, de sus compañeros y del cuerpo técnico que estaba allí. Pero esto podría darle una buena oportunidad de reunirse con los fieles del United. Y los fanáticos que estarán allí le darán una linda despedida porque eso es lo que se merece por lo que ha logrado en el club».

Benni McCarthy (derecha) cree que Ronaldo merece una despedida adecuada del Manchester United (Imagen: Getty Images)

El regreso de Ronaldo al Manchester United inicialmente comenzó bien, pero su regreso coincidió con una caída en su forma que finalmente llevó a Ole Gunnar Solskjaer a perder su trabajo. A pesar de seguir marcando goles con regularidad, los críticos argumentaron que su presencia era tácticamente perjudicial para el equipo.

Terminó la temporada con 24 goles en todas las competiciones, pero eso no fue suficiente para asegurar la clasificación para la Liga de Campeones. Durante el verano, Ronaldo se sintió frustrado con la dirección del club y buscó abiertamente alejarse.

Después de perderse gran parte de la pretemporada del United en un intento de forzar una transferencia, Ronaldo fue marginado por el nuevo entrenador Ten Hag, a menudo dejado fuera de la alineación titular.

En su entrevista con Piers Morgan, Ronaldo dijo que se sentía «traicionado» por Ten Hag y criticó al United por perder su antiguo estatus bajo el mando de Sir Alex Ferguson. Su contrato se rescindió justo antes de la Copa del Mundo de 2022 y posteriormente se unió al Al-Nassr de la Pro League saudí.

Desde entonces, Ronaldo ha marcado la impresionante cifra de 105 goles en 118 partidos, provocando una revolución futbolística en Arabia Saudita. Su llegada ha atraído a varias estrellas de alto perfil, impulsando la reputación internacional de la competición.

El United explora la posibilidad de jugar un amistoso a mitad de temporada contra el Al-Nassr de Ronaldo (Imagen: Getty Images)

Aunque su salida del United dejó un sabor amargo, Ronaldo sigue siendo un favorito de los fanáticos y se esperaba con impaciencia la oportunidad de verlo enfrentar al club por última vez.

El United ha estado explorando amistosos lucrativos, que también podrían ayudar a llenar los vacíos entre semana después de perderse la competencia europea, con Al-Nassr emergiendo como un probable oponente.

El técnico Ruben Amorim ha expresado interés en organizar este tipo de partidos, lo que genera esperanzas de un emotivo reencuentro entre Ronaldo y su antiguo club. «Tenemos que hacerlo. Y ya sabes, sabíamos que cuando extrañamos a Europa, teníamos muchas cosas que hacer», dijo.

«Tenemos nuestros fans, tenemos el presupuesto, tenemos que compensar muchas cosas. Así que tenemos que hacerlo. Lo haremos. Queremos estar con nuestros fans en todo el mundo. Si tienes que hacerlo, tienes que encontrar el espacio para hacerlo».

