El ex entrenador del Manchester United, Darren Fletcher, asumió su nuevo cargo después de solo cinco meses.

El entrenador sub-21 del Newcastle United, Adam Lawrence, renunció a su cargo pocos meses después de llegar procedente del Manchester United, y Robbie Stockdale asumió el cargo de entrenador interino.

El ex entrenador del Manchester United U18, Adam Lawrence, dejó el Newcastle United. (Imagen: Newcastle United vía Getty image)

El ex entrenador de la academia del Manchester United, Adam Lawrence, sorprendió al Newcastle United después de dejar su puesto como entrenador en jefe de la selección sub-21 del club de la Premier League.

Lawrence asumió la responsabilidad de la configuración de Magpies Sub-21 en septiembre de 2025, uniéndose a la academia del equipo del Noreste procedente de los Rojos, donde dirigió el equipo Sub-18.

Estuvo al mando el viernes por la noche cuando el equipo sufrió una derrota por 1-0 ante el Middlesbrough, la última de una serie de actuaciones decepcionantes del equipo.

El club emitió un comunicado confirmando la salida de Lawrence. El director de la Academia de Newcastle, Steve Harper, dijo: «Me gustaría agradecer a Adam por su tiempo con nosotros al frente del grupo Sub-21. Le deseamos mucho éxito en su próximo paso en su carrera como entrenador».

Lawrence dejó su puesto en la academia del United en mayo después de cuatro años en el club, inicialmente como entrenador en jefe sub-16.

Dos años después ascendió a la Sub-18 y fue elogiado por lograr excelentes resultados y desarrollar el talento que fortaleció las opciones del primer equipo.

A Lawrence se le atribuyó el mérito de ayudar al progreso de Kobbie Mainoo y Harry Amass durante su estancia en el United. Tras su marcha, anunciada en mayo de 2025, el entonces director de la academia, Nick Cox, hizo un relato entusiasta de su paso por el club.

Cox dijo: “Adam ha hecho una gran contribución a nuestro club durante sus cuatro años en el Manchester United.

“Su pasión por ayudar a los jugadores jóvenes a maximizar su potencial ha jugado un papel clave en el éxito de nuestro sistema de Academia.

“Estamos muy orgullosos de apoyar y presenciar el desarrollo de nuestro personal (Adam es un gran ejemplo de esto), desde la categoría Sub-16 hasta la Sub-18, disfrutando del éxito y ahora listo para buscar un nuevo desafío en el juego.

«Toda la Academia agradece a Adam por su servicio y le desea mucho éxito en el futuro».

En su mensaje de despedida, Lawrence reveló que estaba listo para el próximo desafío, pero después de un comienzo difícil en la vida en los Magpies, abandonó abruptamente el club.

En julio, Fletcher, que ahora se hizo cargo del United de forma interina tras el despido de Ruben Amorim, fue designado sucesor de Lawrence.

El director de fútbol Jason Wilcox expresó su alegría por incorporar al excentrocampista ganador de la Premier League para ayudar a dar forma al futuro del talento emergente en las filas estadounidenses.

Wilcox dijo: «Estamos encantados de que Darren lidere nuestro grupo Sub-18. Él sabe exactamente lo que se necesita para graduarse exitosamente de la academia y ha desempeñado un papel clave en la configuración del camino para muchos de nuestros jugadores jóvenes en los últimos años.

«Las excelentes relaciones de Darren con todo el personal mejorarán el fuerte vínculo entre la academia y el primer equipo, mejorando aún más nuestra capacidad de producir jugadores de clase mundial que estén listos para sobresalir en el Manchester United».