El ex entrenador del Manchester City se hará cargo del Chelsea mientras surge un plan tras la marcha de Enzo Maresca

El Chelsea se separó de Enzo Maresca el día de Año Nuevo, ya que ahora emerge su plan para el partido de la Premier League contra el Manchester City.

Enzo Maresca dejó el Chelsea el día de Año Nuevo (Imagen: Darren Walsh/Chelsea FC vía Getty Images)

El plan del Chelsea para el choque de la Premier League contra el Manchester City se ha revelado tras la marcha de Enzo Maresca. El equipo del oeste de Londres anunció que Maresca había abandonado Stamford Bridge el día de Año Nuevo después de días de crecientes especulaciones sobre el futuro del ex entrenador del City.

Maresca se marchó con el Chelsea en la quinta plaza de la clasificación de la Premier League. Su último partido fue un empate 2-2 contra Bournemouth en Stamford Bridge el martes.

Tras la marcha de Maresca, se espera que el técnico sub-21 del Chelsea, Calum McFarlane, se haga cargo de la selección absoluta para su encuentro contra el Manchester City este fin de semana.

McFarlane llegó al Chelsea en julio para hacerse cargo de la selección sub-21 del club, dejando su antiguo puesto en Southampton para asumir el cargo en Stamford Bridge.

LEER MÁS : Enzo Maresca mantuvo conversaciones con el Manchester City antes de la salida del ChelseaLEER MÁS : Enzo Maresca deja el Chelsea pocos días antes del choque con el Manchester City en medio de rumores de regreso

Sin embargo, McFarlane ahora se encontrará en el área técnica del Etihad Stadium para el choque del Chelsea contra el Man City este fin de semana mientras los Blues continúan su búsqueda del sucesor de Maresca.

McFarlane trabajó anteriormente en el City, desempeñando varios roles en la academia juvenil del club antes de unirse al Southampton en 2023, así como temporadas en Crystal Palace y Fulham.

Según los informes, el técnico del Estrasburgo, Liam Rosenior, sigue siendo el favorito para convertirse en el próximo entrenador en jefe del Chelsea, y el ex técnico del Hull City habría llamado la atención de la jerarquía de los Blues durante su mandato en el club de la Ligue 1.

John Terry y el técnico del Marsella, Roberto De Zerbi, también han sido vinculados con convertirse en el próximo entrenador del Chelsea, pero, según se informa, no son elegibles para el puesto.

«El Chelsea Football Club y el entrenador Enzo Maresca se han separado», se lee en el comunicado oficial del Chelsea confirmando la salida de Maresca.

“Durante su estancia en el club, Enzo llevó al equipo al éxito en la Liga de Conferencia de la UEFA y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

“Estos logros seguirán siendo una parte importante de la historia reciente del club y le agradecemos sus contribuciones al club.

«Con importantes objetivos aún por alcanzar en cuatro competiciones, incluida la clasificación para la Liga de Campeones, Enzo y el club creen que un cambio dará al equipo la mejor oportunidad de volver a encarrilar la temporada. Le deseamos a Enzo todo lo mejor para el futuro».

