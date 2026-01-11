El ex entrenador del Man United, elegido personalmente por Ole Gunnar Solskjaer, asume el papel de entrenador

West Brom ha nombrado al ex asistente del Manchester United Eric Ramsay como su nuevo entrenador en jefe después de guiar al Minnesota United a las semifinales de los play-offs de la Major League Soccer.

Eric Ramsay y Ole Gunnar Solskjaer durante su estancia juntos en el Manchester United (Imagen: Matthew Peters/Manchester United vía Getty Images))

West Bromwich Albion ha nombrado al ex asistente del Manchester United Eric Ramsay como su nuevo entrenador. El jugador de 34 años deja la MLS Minnesota United, donde pasó las últimas dos temporadas.

Ramsay fue nombrado entrenador de desarrollo de jugadores en el United con Ole Gunnar Solskjaer en 2021 antes de trabajar con Ralf Rangnick y Erik ten Hag. También trabajó como entrenador asistente para Gales y estuvo en Swansea, Shrewsbury y Chelsea.

La cita se confirmó horas después de que los Baggies derrotaran al Swansea en la tanda de penaltis para alcanzar la cuarta ronda de la Copa FA. Ramsay, que ha firmado un contrato de dos años y medio, sustituye a Ryan Mason, despedido el martes tras la derrota por 2-1 ante el Leicester City.

«A lo largo de nuestro proceso de contratación, Eric demostró constantemente las cualidades para liderar y tener éxito en el entorno futbolístico más exigente del mundo», dijo el presidente de Albion, Shilen Patel.

“Durante su tiempo como entrenador en jefe, sus equipos se han caracterizado por la intensidad, la organización y la adaptabilidad, todo ello crucial para el éxito y el crecimiento continuos que imaginamos a corto y largo plazo.

«Eric nos ha impresionado como persona, como entrenador y como candidato para nuestro equipo. Me complace darle la bienvenida a The Albion mientras trabajamos con determinación para aprovechar las oportunidades y afrontar los desafíos que tenemos por delante».

El presidente y director deportivo de Albion, Andrew Nestor, dijo: “La trayectoria única de Eric como entrenador le ha proporcionado una experiencia significativa y un profundo conocimiento del fútbol inglés.

“Las cualidades de liderazgo y la atención al detalle de Eric son cualidades clave que nos llamaron la atención, y ha demostrado que puede adaptar su estilo de juego para sacar lo mejor de los jugadores a su disposición sin comprometer su filosofía futbolística.

“Su reciente trabajo como entrenador en jefe en Minnesota durante las últimas dos temporadas ha reforzado esto, ayudando a un equipo a desempeñarse por encima de las expectativas contra clubes con mayores presupuestos.

«Junto con Eric, también estamos encantados de que Dennis se una a él en The Albion. Dennis es un entrenador experimentado en el fútbol británico con experiencia en el campeonato y en el panorama futbolístico de las Midlands. Juntos han formado una fuerte alianza».

