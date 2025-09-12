Erling Haaland y Benjamin Sesko se reunirán en el estadio Etihad, no mucho después de que el dúo llegó a las filas en RB Salzburg hace muchos años

Erling Haaland anotó seis goles en dos juegos durante el descanso internacional (Imagen: Foto de Fredrik Varfjell/NTB/AFP a través de Getty Images)

Un entrenador de fútbol que supervisó el desarrollo de Erling Haaland y Benjamin Sesko cree que el delantero del Manchester United alcanzará el mismo nivel que el Guzzler de Manchester City.

Rene Aufhaser, quien ayudó a Haaland y Sesko en dos de los atacantes más emocionantes de Europa en RB Salzburg, se le pidió que hiciera una comparación entre los dos. En anticipación del Derby de Manchester de este fin de semana, dijo con valentía que el último que llegó a los demonios rojos de RB Leipzig este verano será tan bueno como Haaland.

Hasta ahora, el jugador de 22 años solo ha comenzado un partido con Ruben Amorim, la desastrosa salida de la segunda ronda de la Copa de la Liga de la Liga a Grimsby Town. Después de ver a Haaland y Sesko cuando ambos eran talentos de fútbol crudo, Aufhaser está convencido de que el delantero unido cumplirá su potencial.

El entrenador le dijo a Sky Sports para el Derby: «Erling Haaland, lo juzgaré 10 de cada 10. Creo que Erling está ahí [an] Excelente delantero y Benji [Šeško]Creo que puede ser de nueve, nueve de cada 10 de cada 10 en este momento. Y él tiene potencial.

«Se desarrollará en los próximos y dos años, lo sé con certeza. Erling alcanzó su marca después de su transferencia de Dortmund a Man City y ya veremos.

«Estoy bastante seguro de que Benji llegará a esta cifra después de uno o dos años. Pero, por supuesto, está la parte superior. Tiene 10 de cada 10 de mí».

No es la primera vez que se realiza una comparación directa entre Sesko y Haaland. El joven atacante incluso afirmó que muchos de sus compañeros de equipo le dijeron que es un mejor jugador que el noruego, que tiene 88 goles y 17 asistencias en 100 partidos de la Premier League para City.

Sesko todavía tiene que comenzar un partido de la Premier League para United (Imagen: (Foto de Daniel Chesterton/Offside/Offsis a través de Getty Images)

En una entrevista anterior, Sesko dijo: «Tales comparaciones me motivan y me dan energía. No representan presión. Escucharé y aprenderé, así que puedo ser incluso mejor de lo que es.

«Mis compañeros de equipo en el club me dicen que Haaland y yo somos muy similares, especialmente en términos de velocidad. ¡La mayoría de ellos incluso me dicen que soy mejor que él!»

Sesko retiró esos comentarios cuando se aseguró su mudanza al United. Esto fue quizás sabio porque no debería tener un impacto en una de sus tres actuaciones del banco para United en la Premier League.

Amorim usó principalmente sesko del banco (Imagen: 2025 Getty Images)

En el curso de su carrera en RB Salzburg, FC Liegering y RB Leipzig, Sesko anotó 100 goles y contribuyó con 26 asistencias en 228 actuaciones profesionales. También tiene 16 goles en 43 actuaciones para Eslovenia, pero no logró llegar a la hoja de puntaje en el empate 2-2 de su país contra Suecia y la derrota por 3-0 para Suiza.

Sin embargo, todavía fue apoyado por su compañero de equipo internacional Andraz Sporar, quien comenzó a ser paciente. Le dijo a los periodistas: «¿Qué trae para United? Todo. Tiene velocidad, fuerza, inteligencia, buen coeficiente intelectual de fútbol.

«Creo que puede ser un delantero completo en los próximos dos o tres años. Pero todavía es joven. Ayudará a Manchester United, solo tienen que ser pacientes. Creo que anotará los objetivos y cada año será mejor y mejor».