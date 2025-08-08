El ex delantero del Manchester United mejora de José Mourinho como advertencia

Últimas noticias y chismes del Manchester United como José Mourinho es derrotado por un ex delantero del United en un partido de clasificación de la Liga de Campeones

Robin Van Persie Van Feyenoord y José Mourinho de Fenerbahce (Imagen: Agie Uluga/Sabyo a través de Getty Image)

La ex estrella del Manchester United, Robin Van Persie, mejoró con José Mourinho cuando la pareja se enfrentó en el banquillo.

Van Persie fue nombrado gerente de Feyenoord en febrero para reemplazar al ex jefe Brian Priske. El ex delantero del United tiene al ex gerente asistente de Rede Rene Hake como parte de su cuerpo técnico en el eedivisie-Outfit, que trabajó durante su tiempo en Old Trafford bajo Erik Ten Hag.

El miércoles por la noche, Feyenoord lo vio contra Fenerbahce en la primera etapa de su partido de clasificación de la Liga de Campeones. Van Persie vio la colisión contra Mourinho, quien ha estado a cargo del club turco desde junio del año pasado.

Mourinho tuvo un hechizo de dos años y medio como gerente del United de 2016-18 y desde entonces ha tomado el liderazgo de Tottenham Hotspur y Roma antes de ser mencionado hace un año como el nuevo jefe de Fenerbahce. La pareja se fue en el estadio Feyenoord y fue el ex delantero del United quien apareció como vencedor.

Feyenoord reclamó una victoria por 2-1 sobre el hogar en la primera etapa del partido de clasificación de la Liga de Campeones. Anis Hadj-Moussa anotó el gol ganador en el sexto minuto del tiempo de parada para darle al Eredivisie Outfit y Van Persie la ventaja que será en la segunda etapa la próxima semana.

Mourinho todavía estaba convencido de que él y Fenerbahce podrían destruir la escasez, a pesar de perder la primera etapa ante Van Persie y Feyenoord.

«No tenemos que ganar 3-0, 4-0, tenemos que ganar con un gol, y luego tenemos tiempo extra», dijo los reporteros de Mourinho en su conferencia de prensa después del juego.

«No digo que sea fácil, no digo que lo vamos al 100%, el fútbol es el fútbol. Respeto a los chicos [Feyenoord] Naturalmente. Pero el sentimiento es que podemos. «

