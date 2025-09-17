El ex delantero del Manchester United, Mason Greenwood, criticó lo que hizo contra el Real Madrid

El ex Manchester United, Mason Greenwood, estaba en acción para la Olympique Marsella en la Liga de Campeones contra el Real Madrid

El ex delantero del Manchester United, Mason Greenwood, fue despedido por su actuación para Olympique Marsella en su Lossag de la Liga de Campeones 2-1 contra el Real Madrid. El ex jugador de United estableció el gol de apertura del juego y respondió el más rápido para robar el balón en un área peligrosa, con Timothy Weah para que Marsella le trajera un gol después de solo 22 minutos.

El lado de Xabi Alonso solo sería el mismo seis minutos más tarde desde el punto de penalti de Kylian Mbappe, antes de que otro lugar en el minuto 81 del atacante francés se asegurara de que Madrid comenzaría con un comienzo ganador.

A pesar del hecho de que muestran una buena tenacidad para establecer el objetivo de apertura de Marsella, los medios de comunicación franceses generalmente han criticado su exhibición. Manchester Evening News ha echado un vistazo a la reacción de los medios a continuación.

«¿Qué él ha hecho?»

Hablando en RMC, según lo aprobado por LE10Sport, el periodista Daniel Sibro afirma que algunos jugadores estaban lejos de ser su mejor, atornillando a Greenwood después del juego.

Siro dijo: «Greenwood, me pregunto si no está hecho así. Fuerte contra lo débil y debilidad contra los fuertes, hay un poco de eso.

«Un poco intermitente, no sabes si está realmente conectado con el colectivo. ¿Qué hace en el colectivo? No sé, es extraño».

Greenwood ‘parece’ en el momento de Marsella, pero no es convincente

Practicar deportes. También toque la decepción del ex internacional francés Johan Micoud en Greenwood: «La actuación de Mason Greenwood el martes por la noche en el partido de la Liga de Campeones contra el Real Marsella decepcionó a Johan Micoud. Por su regreso a la Liga de Campeones después de que un Marsés Dunadide de Marsseide Paint Dunadide de dos años se hizo de la Marsés el martes (2-1).

«Además de la controversia sobre las decisiones del árbitro, algunos jugadores de Marsella decepcionaron a los observadores, especialmente en la línea de ataque.

«Comenzando junto a Timothy Weah para apoyar a Pierre-Emerick Aubameyang, Mason Greenwood pudo brillar durante el juego, especialmente en la portería de Marsella y la pelota se ofreció a Weah para el gol de apertura (22 minutos).

«Pero el desempeño general del ex jugador del Manchester United claramente no ha convencido a Johan Micoud».

