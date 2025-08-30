El esposo de Kobbie Mainoo, United ‘Stance’, se dejó en claro cuando la nueva transferencia de bombas ‘actualización’ se destaca

Las últimas noticias de transferencia del Manchester United y los chismes incluyen actualizaciones sobre Antony y Kobbie Mainoo

Kobbie Mainoo de Manchester United (Imagen: Nigel French/PA -Wire)

La ventana de transferencia de verano permanece abierta hasta el Año Nuevo, y el Manchester United aún pudo poner en el último minuto para la fecha límite del lunes a las 7 pm.

Ruben Amorim ya ha recibido cuatro nuevas sesiones de firma, pero el enfoque ahora está cambiando a las ediciones. Jadon Sancho, Antony y Tyrell Malacia aún deben asegurar movimientos, mientras que Alejandro Garnacho y Rasmus Hojlund se acercan al Chelsea y Napoli, respectivamente, respectivamente.

Fuera del campo, United Burnley estará en casa esta tarde en la Premier League en la Premier League para el primer descanso internacional el próximo mes. A su regreso, irán al estadio Etihad para el Derby de Manchester el 14 de septiembre.

Con la fecha límite de transferencia se acerca rápidamente, los hombres tienen los titulares más nuevos en Old Trafford y sus alrededores.

Antony ‘Twist’

De acuerdo a 29 de agosto de 2025

«Target =» _ Self «Aria Label =» «Tabiindex =» 0 «> Simon Stone de BBC Sport, Real Betis ha retirado su oferta por Antony. 29 de agosto de 2025

«Target =» _ self «aria etiqueta =» «tabindex =» 0 «> Sky Sports Anteriormente había informado que United había aceptado una oferta del club español y que el extremo había recibido permiso para viajar a España para discutir las condiciones personales.

Sin embargo, Stone agrega que Betis «no puede pagar la compensación» o que el salario recibirá que Antony recibirá.

Ellos dependen de: Si es exacto, esta bomba ciertamente no es la noticia que United hubiera esperado, con tres días más restantes en la ventana de transferencia. Una alternativa potencial podría ser estructurar el movimiento de Antony como un préstamo diferente, que puede ser financieramente más factible financieramente para Betis, mientras que United aún puede mantener el control del futuro del jugador a largo plazo.

Tal esquema podría ofrecer un compromiso que funcione tanto para el club como para el jugador, mientras que la opción para un acuerdo permanente se abre en el futuro, debería ser posible.

Mainoo ‘contrato’

De Spiegel afirma que Napoli ha redactado un contrato de cuatro años para Kobbie Mainoo, quien, según los informes, informó a United que quiere un movimiento permanente a la Serie A,

United, sin embargo, se ha opuesto al acuerdo hasta ahora, desconfía de una repetición del notable renacimiento de Scott McTominay después de dejar el club.

Ellos dependen de: Mainoo tiene un gran potencial y sigue siendo un talento muy joven con un techo alto en solo 20 años. Conciliar que la decisión de las ofertas para el centrocampista hasta la fecha límite del lunes sería un paso sabio, especialmente dados los recientes comentarios de Amorim que expresan un deseo de que permanezca.

A pesar del informe del espejo, las noticias de Manchester Evening entienden que United tendrá la licencia de Mainoo antes de que se cierre la ventana de transferencia el lunes por la noche. Mantener a un jugador de su calibre puede ser crucial para los planes a largo plazo del club, para que pueda desarrollarse aún más mientras ofrece profundidad y creatividad en el mediocampo.

