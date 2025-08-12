El esposo de Benjamin Sesko unió a los salarios en comparación con el Viktor Gyokeres ‘después de una gran oferta

Benjamin Sesko y Viktor Gyokeres son dos de las transferencias más grandes del verano, pero uno gana más que el otro después de sus respectivos movimientos al Manchester United y el Arsenal

Benjamin Sesko dio prioridad al prestigio por encima del pago (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images)

Según los informes, Benjamin Sesko gana menos que el recién llegado colega de la Premier League, Viktor Gyokeres, quien ha rechazado una oferta más lucrativa para el Manchester United en otros lugares.

Newcastle United había mostrado interés en el internacional esloveno e incluso propuso un paquete de salario más alto, pero Sesko decidió formar parte del proyecto Ruben Amorim en Old Trafford. Firmó un contrato de cinco años con United después de que RB Leipzig aceptó £ 66.4 millones más £ 7.6 millones en complementos.

The Sun informa que el jugador de 22 años gana alrededor de £ 160,000 por semana, lo que corresponde a poco más de £ 8.3 millones al año. Esto coloca a Sesko como el octavo ganador más alto en el club, con Casemiro en la parte superior de la lista por encima de un impresionante salario semanal, o £ 18.2 millones al año, según SpotRac.

A principios de esta semana, Sky Sport Alemania sugirió que el joven delantero había aceptado un salario más bajo para trabajar bajo Amorin en Manchester en lugar de Howe en el noreste. Los Gyokeres, por otro lado, llegaron al Arsenal desde Sporting Lisboa en julio en un acuerdo por valor de £ 64 millones.

El delantero sueco, que anteriormente trabajó bajo Amorim en Portugal, atrajo el interés de numerosos clubes europeos antes de firmar un contrato de cinco años en el norte de Londres. Spotrac informa que el quinto del Arsenal de 27 años se está convirtiendo en el más alto ganador y traerá £ 200,000 significativos por semana o 10.4 millones al año.

Solo Declan Rice, Martin Odegaard, Gabriel Jesus y Kai Hvertz ganan más en North Londs. Esto significa que por el momento, Sesko gana £ 40,000 menos que su colega recién llegado, pero su éxito potencial con los Red Devils puede cambiar este salario en solo una cuestión de meses.

Sesko ha firmado un trato de cinco años con los Red Devils (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images)

Si la clasificación de la Liga de Campeones de United Secure es esta temporada, se dice que el salario del esloveno aumenta a £ 200,000 por semana, por lo que los ingresos de los gyokeres se ajustan después de una sola campaña. Sesko promete contribuir con objetivos y esta temporada ayuda a la cuenta de United, en un momento en que los fanáticos tienen hambre de un final clínico en el club.

Los Red Devils experimentaron una caída considerable en su última campaña basada en el objetivo y la encontraron solo 44 veces en comparación con las 73 que anotaron cuando terminaron segundo en la temporada 2021/22. Con Matheus Cunha y Bryan Mbeumo ya en Old Trafford, Sesko formará parte de una línea de ataque renovada que está dirigida al reciente accidente de United.

Durante su corto período con Leipzig, el joven delantero anotó 39 goles y ofreció ocho asistencias sobre 87 actuaciones en todas las competiciones. Pensando en su movimiento Sesko dijo: «La historia del Manchester United es claramente muy especial, pero lo que realmente me fascina es el futuro.

Actualmente gyokeres gana £ 40,000 más por semana que Sesko (Imagen: Stuart MacFarlane/Arsenal FC a través de Getty Images)

«Cuando discutimos el proyecto, estaba claro que todo está presente para que este equipo siga creciendo y luche por los trofeos más grandes pronto. Desde el momento en que llegué, sentí la energía positiva y el entorno familiar que el club creó.

«Es claramente el lugar perfecto para alcanzar mi nivel máximo y cumplir con todas mis ambiciones. No puedo esperar para comenzar a aprender de Ruben y ponerse en contacto con mis compañeros de equipo para lograr el éxito que todos sabemos que podemos reunirnos».

Hablando con Mutv sobre su última adquisición, el jefe Amorim agregó: «Tiene las características que necesitamos. Ben es un jugador que, con toda la información que tenemos, tenemos que evitar que el hombre trabaje, ¡no es todo lo contrario! Eso también es importante. Él es el personaje correcto en este grupo, por lo que estamos realmente felices de tenerlo».

Sesko está listo para ser la luz radiante para United (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images)

Mientras tanto, Gyokees también está listo para ofrecer los objetivos que recientemente han estado notablemente ausentes en el Arsenal. Mientras que los Gunners estaban en tercer lugar para goles que anotaron la temporada pasada, todavía entregaron 22 menos que en su campaña 2023/24.

Ese otoño quizás ha sido el elemento crucial al convertir sus 14 caminatas de la temporada pasada en victorias y montar un desafío de título real contra los campeones finales Liverpool. Gyokeres parece adecuado para este papel, después de haber marcado 97 goles impresionantes en 102 actuaciones y al mismo tiempo ayudando a los deportes a dos títulos de liga durante su período en el club.