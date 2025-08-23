El equipo de viaje de 21 hombres del Manchester United vs Fulham confirmó como Onana, incluido pero ausente de Hojlund

Man United está buscando una primera victoria de la Premier League de la temporada el domingo contra Fulham en la Premier League

Parada

Manchester United estará en contra de Fulham el domingo en su primera competencia de la campaña de la Premier League.

El lado de Ruben Amorim fue derrotado por 1-0 el fin de semana pasado por el Arsenal en el primer partido de la temporada y esperamos subir al sello en Craven Cottage.

Los Rojos están listos para hacer cambios a su lado después de la derrota contra los Gunners, con Andre Onana en línea para reemplazar a Altay Bayindir en Doel. El Turquía Internacional fue el error para el ganador del Arsenal y Onana ahora está en forma y ha viajado a la capital.

Benjamin Sesko podría debutar completamente después de que él salió del banco con United la última vez para jugar con un falso nueve. Cuando comienza el delantero de Eslovenia, puede ser la primera vez que los fanáticos del United verán a su nuevo trío de ataque de The Off con Mathues Cunha y Bryan Mbeumo, que también firmaron este verano.

Benjamin Sesko pudo hacer su debut completo para el Manchester United en Fulham

Amad esperará que un retiro se haya omitido sorprendentemente del XI inicial del lado de Mikel Arteta, pero Lisandro Martínez y Noussair Mazraoui se perderán el juego debido a una lesión.

Patrick Dorgu y Ayden Heaven

Confirmó a los miembros del equipo de viajes del United contra Fulham: Onana, Bayindir, Heaton, The Ligt, Dalot, Fredricson, Shaw, Yoro, Heaven, Dorgui, Maguire, Ugart, Maid, Mount, Amad, Fernandes, Fernandes, System, Zirkzee.

