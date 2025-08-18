El entrenador Ruben Amorim de Manchester United vuelve a la pregunta sobre la elección de Altay Bayindir sobre Tom Heaton

Ruben Amorim no estaba contento con la sugerencia de que Tom Heaton debería haber comenzado para Altay Bayindir vs Arsenal.

Bayindir hizo su undécima actuación para United contra el Arsenal

Ruben Amorim defendió su decisión de comenzar a Altay Bayindir en Doel para el Manchester United, a pesar de su error que les costó un fin de semana de apertura contra el Arsenal.

Bayindir intentó débilmente deshacerse de la esquina insuficiente de Declan Rice, quien Ricochte hasta la meta y Riccardo Calafiori retorció y fue perseguido por Riccardo Calafiori a los 13 minutos por Riccardo Calafiori para el único gol en Old Trafford.

Bayindir admitió un ganador similar la temporada pasada en el Tottenham Hotspur en los cuartos de final de la Copa de la Liga cuando fue derrotado directamente desde la esquina de Son Heung-Min.

Amorim eligió no comenzar a Andre Onana contra el Arsenal, porque el primer cordón de United había estado involucrado en solo tres sesiones de entrenamiento para equipos desde que se recuperó de una lesión en los isquiotibiales que le impidió jugar en la pretemporada.

Bayindir comenzó la única alternativa senior en cuatro de los cinco partidos amistosos de United, con Tom Heaton, de 39 años. Amorim sugirió que Heaton, que no jugó en dos años y medio, podría haber jugado para Bayindir y había recordado a todos su actuación en el Arsenal en la tercera ronda de la Copa FA la temporada pasada cuando el International de Turquía ahorró dos multas.

«¿Por qué? Él (Bayindir) sufrió un gol como este?» Preguntó Amorim. «Sin var. Con Var (OP Tottenham), ¿es un error y qué sucedió en el próximo juego? En el Arsenal: ¿Quién salvó la penalización? ¿Quién salvó el juego, todo el juego? No, no, no, no antes de la penalización.

«¿No recuerdas el juego? Recuerdo el juego. Altay fue increíble en ese juego. Considero que todo lo publica uno u otro y elijo Altay».

El Arsenal anotó la temporada pasada contra United desde dos esquinas en su victoria por 2-0 en el Emirates Stadium. Amorim pensó que la actitud de United era ingenua contra un equipo que es conocido por su set de valentía, pero también por las reglas en cuestión de las pistas de remolque.

‘Creo que puedes ver el objetivo, creo [you’re] permitido hacer muchas cosas «, agregó Amorim». Tenemos que hacer lo mismo en las esquinas. Pero cuando tocas al arquero de esa manera, debe usar sus manos para atrapar la pelota, no empujar a los jugadores, o elige empujar a los jugadores y dejar pasar la pelota. Pero nuevamente, son las reglas, si está permitida, debemos hacer lo mismo.

«Digo que eliges empujar a un jugador o obtener la pelota en ese momento. Entonces él elige obtener la pelota, pero él es empujado y no puede defenderse. Esa es mi sensación cuando veo el juego, pero tenemos que hacer lo mismo».

Onana no fue incluida en el equipo de United como un portero de la academia, Dermot, ayudó a Bayindir y Heaton en el calentamiento. Onana está listo para regresar a Fulham el domingo.

United investigó la posibilidad de firmar a Emiliano Martínez de Aston Villa a principios de verano, pero un nuevo portero nunca ha sido una prioridad y United podría terminar la ventana de transferencia sin fortalecer ese departamento. Amorim finalmente dijo que estaba «feliz con los tres guardianes».

«No dejé caer a Onana del equipo», enfatizó Amorim. «No dejé caer a uno de los otros dos del equipo, es un caso de no colocar a Andre Onana con solo una semana, sin ver un partido, sin entrenamiento. Tom y Altay les fue bien en la pretemporada».

Amorim era reacio al futuro de Rasmus Hojlund después de que fue omitido del equipo de la jornada. United quiere vender Hojlund durante dos años para comprarlo en Atalanta en un acuerdo de £ 72 millones.

«Él es [got] Para luchar por el lugar, «Amorim explicó». Vamos a ver lo que está sucediendo en el mercado. [He has] Diferentes características y Rasmus tienen las mismas características que Benjamin Sesko, por lo que a veces tenemos que elegir. «