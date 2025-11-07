El entrenador del Manchester United, Rubén Amorim, nombrado entrenador del mes de la Premier League

Man Utd tuvo un octubre excelente y Ruben Amorim ganó el premio al Gerente del Mes.

Rubén Amorim (Imagen: Premier League)

El técnico del Manchester United, Rubén Amorim, ha sido nombrado entrenador del mes de la Premier League.

Amorim registró victorias contra Sunderland, Liverpool y Brighton durante un mes alentador para el club.

El jugador de 40 años logró victorias consecutivas contra el Liverpool en Anfield por primera vez en la Premier League, con Harry Maguire anotando un gol tardío para sellar una victoria por 2-1.

United aprovechó esa actuación al vencer 4-2 al Brighton en Old Trafford. Matheus Cunha marcó su primer gol con el club en ese partido, Casemiro encontró la red y Bryan Mbeumo anotó un doblete.

La impresionante forma comenzó contra el Sunderland a principios de este mes. Mason Mount abrió el marcador a los ocho minutos de ese partido y Benjamin Sesko amplió la ventaja.

«El honor no me pertenece a mí, sino a mis jugadores. Lo hicieron muy bien y nuestro objetivo es ganar el próximo». [award]porque significa que ganamos partidos de fútbol y ese es nuestro objetivo”, dijo Amorim después de ganar el premio.

(Imagen: Premier League)

Recientemente le dijo al podcast One on One: «Un mes todo cambió. Por supuesto, esa entrevista con el propietario ayudó a calmar las cosas, pero nuevamente, no tengo miedo de perder el trabajo. Eso no va a cambiar mi vida donde estoy ahora.

«Eso no va a cambiar nada. Mi mayor temor es no ganar partidos. Ésa es la sensación de sufrir. Es en lo único en lo que me concentro, no en lo que la gente piensa. Por supuesto, quiero que la gente ame mi fútbol y diga que soy el mejor entrenador del mundo, pero eso no va a suceder, pase lo que pase. Sólo quiero ganar partidos. Si gano partidos seré feliz».

Cuando se le preguntó sobre el estado de su reconstrucción, Amorim respondió: «Es difícil decirlo. No sé cuánto tiempo llevará. Lo que puedo decir es que voy a hacer lo mejor para el club».

«Esa siempre será mi opción. No haré nada para salvarme ni pensar en lo mejor para el club. Creo que lo he demostrado un poco en mi año.

«Esto es algo que puedo prometer a todos los aficionados del Manchester United. Lo más importante es hacer todo lo que ayude al Manchester United a volver a los trofeos. Y cuando digo trofeos, me refiero a ganar la Premier League y la Champions League. Intentaré contribuir a llegar a ese lugar».

«No quiero dejar este club sin ganar. Eso es muy importante para mí. No sé si llegaré a la última etapa aquí. No es mi preocupación, pero haré todo lo que pueda para ayudar al club a regresar a ese lugar».

Amorim continuó: «He tenido mucho apoyo. Puedes empezar por la directiva y los jugadores. Es una lucha cada día en nuestro club. Quieres cambiar las cosas y hay mucho por hacer, pero he madurado mucho».

«Disfruto estar aquí. No hay otro club como este, que te da la fuerza para luchar por estas oportunidades, pero vivo el día a día y sé que esto cambió tan rápido, así que tengo que luchar todos los días para mantener mi trabajo.

«Eso es algo bueno, porque así es la vida. Si la vida es siempre buena o siempre mala, entonces así no es la vida. La vida es así y realmente disfruto mi vida aquí».

