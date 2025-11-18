El entrenador del Manchester United no me respetaba, así que tuve que irme. Ahora estoy en vísperas de la historia del Mundial.

Zidane Iqbal podría dar un paso más hacia el Mundial con Irak esta tarde

Zidane Iqbal en acción con el FC Utrecht

Zidane Iqbal está acostumbrado a hacer historia.

El centrocampista se convirtió en el primer surasiático nacido en Gran Bretaña en representar al Manchester United y el primero en jugar la Liga de Campeones. Iqbal salió de la banca contra el Young Boys en diciembre de 2021 y en esa etapa de su carrera parecía solo cuestión de tiempo antes de que se le dieran más oportunidades regulares.

Puede que las probabilidades no hayan dado resultado en Old Trafford, pero Iqbal y sus compañeros iraquíes tienen una oportunidad importante esta noche. Una victoria contra los Emiratos Árabes Unidos en el partido de ida de las eliminatorias para la Copa del Mundo mantendrá vivo el sueño de clasificarse para el torneo el próximo verano.

Iqbal, el primer iraquí en jugar para el United, salió de la banca en el partido de ida de la semana pasada, que terminó 1-1 y dejó a Irak como favorito marginal para avanzar. Si ganan, participarán en un repechaje intercontinental de seis equipos en marzo. Su clasificación mundial probablemente les permitirá pasar directamente a una de las dos finales y, por tanto, estar a una victoria de la Copa del Mundo.

Para Irak sería la primera vez desde su única clasificación en 1986. Para Iqbal sería el último pedazo de la historia y quizás la justificación para la decisión de dejar el United y mudarse a Utrecht en Holanda.

El punto de inflexión para el joven de 22 años fue la falta de oportunidades y la aparente falta de confianza del entonces entrenador Erik ten Hag a la hora de concederle una oportunidad con el primer equipo durante la temporada 2022/2023.

Zidane Iqbal en acción por Irak contra Vietnam

«Pensé que tendría una oportunidad y desafortunadamente eso no sucedió», dijo Iqbal en una entrevista el verano pasado. “Solo quería bajarme de un banco durante diez minutos para mostrarme y realmente me frustró que el entrenador no pareciera juzgarme lo suficiente como para darme la oportunidad de demostrar si podía hundirme o nadar.

«Hablé con mi padre y mi agente y les dije: ‘No puedo hacer esto hasta dentro de un año’. Desde fuera, a todos mis amigos les parecía genial porque estaba entrenando y viajando con el primer equipo del United. Para mí fue mentalmente duro porque solo estaba entrenando y no me permitían jugar en la sub-23. Pensé: ‘Soy sólo un número’.

«Se suponía que iba a comenzar un partido de copa contra Charlton. Estaba en todas las formas y patrones preparándome para el partido. Comencé como 10 y Lisandro Martínez vino a mí y me dijo: ‘Esta es tu oportunidad’. Me habló y me dijo: ‘Todos te apoyamos. Demuéstrate, eres un buen jugador. Vamos a luchar por ti, asegúrate de que estés listo para pelear’. Me motivó y fue amable de su parte, un líder agresivo en la liga. Gran jugador. Conseguí entradas para que lo vieran mis familiares y amigos. yo.

Zidane Iqbal del Manchester United en acción durante una sesión de entrenamiento del primer equipo en Carrington

«Luego llegué al estadio, miré la pizarra y no vi mi nombre. Estaba devastado. Entonces pensé que iba a salir del banquillo. Nada. Ese fue el punto de inflexión para mí. No sentí que el entrenador me respetara lo suficiente como para jugar conmigo».

Iqbal rechazó la oportunidad de jugar en el Mundial Sub-19 en abril de 2023 después de que Ten Hag le dijera que quería mantenerlo como parte del equipo senior del United, pero no le siguieron actas del club y ese verano se fue a Holanda por una tarifa de alrededor de £1 millón.

Una lesión ha obstaculizado sus posibilidades de jugar regularmente en Holanda, pero se está acercando a 50 oportunidades de alto nivel para el club y es un habitual del equipo nacional, anotando un gol crucial en una victoria sobre Indonesia a principios de esta temporada. Le gustaría volver a jugar contra los Emiratos Árabes Unidos esta tarde (16.00 horas), sería el último capítulo de una carrera que ha hecho historia.