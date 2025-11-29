El enorme patrimonio neto y la vida amorosa privada de Frazer Clarke con su novia Danni-Leigh Robinson

Frazer Clarke intentará ganar el título británico de peso pesado por primera vez en su carrera esta noche.

Frazer Clarke espera ganar esta noche los primeros títulos de su carrera profesional (Imagen: https://www.instagram.com/dannileighr/)

Fuera del ring, Frazer Clarke es un devoto hombre de familia.

A pesar de no convertirse en profesional hasta 2021, el jugador de 34 años ya se había hecho un nombre en el mundo del boxeo. Obtuvo el oro en los Juegos de la Commonwealth de 2018 y representó a Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020, donde se abrió camino hasta conseguir una medalla de bronce.

Durante su viaje hacia la gloria olímpica contó con el apoyo de su novia Danni-Leigh Robinson. La pareja tiene tres hijos juntos: una hija llamada Mila, un hijo llamado Trent y una hija recién nacida, Honey. Regularmente comparten destellos de su vida familiar en las redes sociales.

Además de apoyar la carrera boxística de Clarke y criar a sus tres hijos pequeños, Danni también dirige su propio negocio. Es propietaria de DR Estética, una clínica de belleza especializada en tratamientos de belleza y cabello.

Sus proyectos empresariales se muestran en su página de Instagram, que tiene más de 2.500 seguidores. Su continuo apoyo a Clarke es claramente visible en la plataforma de redes sociales.

Frazer Clarke y Danni-Leigh Robinson tienen tres hijos juntos (Imagen: https://www.instagram.com/dannileighr/)

Incluso incluyó un enlace en su biografía para que los fanáticos compren entradas para su pelea de esta noche contra Jeamie ‘TKV’ Tshikeva en Vaillant Live en Derby. El enfrentamiento, por el título vacante británico de peso pesado y transmitido en vivo por la BBC, marca el tercer intento de Clarke de asegurar el título después de peleas fallidas anteriores contra el campeón de la OMB, Fabio Wardley.

Su primer encuentro en marzo de 2024 terminó en empate y Wardley retuvo el título británico. Pasaron siete meses antes de que los boxeadores acordaran una revancha.

La segunda pelea tuvo consecuencias catastróficas para Clarke, quien fue detenido en el primer asalto y sufrió una fractura de mandíbula y pómulo en lo que marcó su primera derrota como profesional.

A pesar de la dura derrota, la revancha supuestamente le valió a Clarke la mejor bolsa de su carrera de £264,000, según SportySalaries. El patrimonio neto del luchador británico se estima en poco más de £1 millón, y reconoció que la victoria sobre Tshikeva podría cambiar su carrera.

El boxeador quiere seguir los pasos de Anthony Joshua y Tyson Fury (Imagen: PA)

En declaraciones a ESPN, dijo: «Personas como Henry Cooper, Anthony Joshua, Tyson Fury y Lennox Lewis han ganado el título británico y miran lo que han hecho después de ganarlo. Es como crecer, una progresión natural y es algo muy importante.

«Sé lo que el título británico puede hacer por mi carrera y sólo me estoy concentrando en ganar la pelea contra TKV en lugar de pensar en peleas futuras». Clarke regresó al ring en abril de 2025 después de su derrota ante Wardley, deteniendo a Ebenezer Tetteh en un asalto.

«He tenido una pelea de regreso. Desearía haber estado más ocupado, excepto por el promotor». [Boxxer] Estaba sucediendo una situación, así que esperé y finalmente tuve la oportunidad”.