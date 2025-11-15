El enorme anuncio de la novia de Chris Eubank Jr., el patrimonio neto de Conor Benn y la compensación por lucha

El mega patrimonio neto de Chris Eubank Jr, la compensación por la pelea y el anuncio familiar sorpresa antes de su revancha con Conor Benn

Chris Eubank Jr. ha llevado una carrera de alto perfil en el ring, pero también una vida privada fuera de él. (Imagen: James Fearn, Getty Images)

Chris Eubank Jr. se enfrentará a su feroz rival Conor Benn en una revancha en el Tottenham Hotspur Stadium.

En presencia de sus famosos padres, Chris Snr y Nigel, el dúo presentó un thriller de 12 asaltos en el mismo lugar en abril. Después de una victoria unánime por puntos para Eubank Jr., de 36 años, Benn, de 29, busca venganza frente a una nueva multitud de más de 60.000 aficionados.

Independientemente del resultado, agregará otro episodio emocionante a la carrera de montaña rusa de Eubank Jr., quien ha amasado una riqueza significativa a través de sus grandes sueldos mientras mantiene una vida privada…

patrimonio neto

La ya considerable fortuna de Eubank Jr. ha aumentado como resultado de sus enfrentamientos con Benn. Ganó la friolera de £10 millones con la primera pelea.

Ahora se estima que su patrimonio neto ronda la misma cantidad, habiéndose casi duplicado como resultado del primer partido de Benn. Esto superó fácilmente su salario más alto anterior, que se obtuvo al luchar contra otro rival acérrimo, Liam Smith.

Eubank Jr. ha acumulado una enorme riqueza durante su carrera de lucha (Imagen: PA)

Eubank Jr recibió aproximadamente £2,4 millones de sus dos peleas. Smith salió victorioso en el primero con un inesperado nocaut en el cuarto asalto, pero Eubank Jr se vengó en la revancha con una actuación pulida que resultó en un paro tardío.

Además, Eubank se embolsó 850.000 libras esterlinas por su victoria sobre Kamil Szeremeta el año pasado. Al principio de su carrera, ganó £ 1 millón cuando derrotó a Liam Williams en 2022 y £ 775 000 en una derrota contra George Groves en 2018.

Antes de la revancha del sábado, ha recaudado alrededor de £15 millones en honorarios de la pelea. Eubank Jr. también ha aumentado su riqueza a través de varios acuerdos comerciales y posee propiedades de lujo tanto en el Reino Unido como en Dubai.

Tarifas de revancha

Como parte de un acuerdo de división de billetera 60/40 a su favor, se espera que Eubank Jr se embolse £10 millones adicionales para la revancha. Mientras tanto, se espera que Benn se lleve £8 millones.

Futuro padre con novia secreta

A pesar de su fama en el mundo del boxeo, Eubank Jr. prefiere mantener su vida personal en secreto. Por eso fue todo un shock cuando reveló pocos días antes de la pelea que estaba esperando gemelos con su novia, de quien se sabe muy poco.

«Así que sí, muchos de ustedes lo adivinaron. Pronto me uniré a la pandilla de papás», publicó Eubank Jr. en X. «¡La única diferencia es que me uniré como padre de dos hijos! ¡Niños gemelos!

Las entradas para la revancha de Eubank Jr y Benn’s aún están disponibles (Imagen: GETTY)

«Estoy muy agradecido por tal bendición y haré todo lo posible para brindarles la educación más feliz posible… tal como lo hizo mi padre por mí».

Mientras tanto, Eubank Jr. en un clip de la BBC, su famoso padre dijo: «Quiero comenzar el próximo capítulo de mi vida. Tienes dos nietos en camino».