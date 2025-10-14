El encuentro de Antoine Semenyo con el Manchester United, nueva cláusula y reclamación de traspaso ‘inevitable’

Antoine Semenyo ha estado en una forma sensacional con el Bournemouth esta temporada, lo que ha llevado a especular que podría irse en un futuro no muy lejano.

Antoine Semenyo ha impresionado con el Bournemouth (Imagen: Robin Jones – AFC Bournemouth, AFC Bournemouth vía Getty Images)

Antoine Semenyo se ha convertido en un objetivo para el Manchester United después de sus impresionantes actuaciones con el Bournemouth esta temporada.

El polivalente delantero ha marcado seis goles y dado tres asistencias esta temporada, atrayendo la atención de varios clubes de élite. Después de un período productivo de cinco años en la ciudad de Bristol, que incluyó préstamos a Bath, el condado de Newport y Sunderland, Bournemouth aseguró los servicios de Semenyo por £ 10 millones en enero de 2023.

Aunque ha tenido actuaciones consistentes desde que llegó a la costa sur, la temporada 2024/2025 parece representar su gran temporada. Después de encontrar la red contra Liverpool, Brighton, Leeds y Fulham esta temporada, los informes sugieren que Semenyo podría irse ya en enero a pesar de redactar nuevos términos este verano que lo vincularán a Bournemouth hasta 2030, informa el Mirror.

Pero, ¿qué ha surgido recientemente sobre el futuro de Semenyo, en medio del interés reportado por parte del United y el Liverpool?

«Es sólo cuestión de tiempo» antes de que se vaya

Aunque Semenyo reconoció que «no se sentía lo suficientemente querido» como para dejar los Cherries este verano, su entrenador de desarrollo personal, Saul Isaksson-Hurst, espera que se una a un «gran club» a su debido tiempo. Isaksson-Hurst le dijo a Mirror Football: “Es increíble.

«Es un jugador de la Liga de Campeones y tuvo la mala suerte de no conseguir un traspaso este verano, pero es sólo cuestión de tiempo antes de que se vaya a un gran club. Ha habido interés. Es uno de los jugadores más eléctricos de la Premier League en este momento. Así que no hay límite».

Antoine Semenyo ha sido vinculado con el Manchester United (Imagen: AFC Bournemouth vía Getty Images)

«Si puedes dominar la Premier League, puedes dominar cualquier competición. Podría jugar en cualquier club grande y causar un impacto».

Y añadió: «Inmediatamente le dije: ‘Deberías jugar al fútbol de la Liga de Campeones’. Ese debería ser el objetivo inicial. ¿Cómo va a hacer eso?

«Tienes que ser uno de los mejores jugadores del Bournemouth y ayudarlos a tener una temporada realmente exitosa e idealmente ser uno de los jugadores con mayor puntuación en tu equipo y en la liga, lo que te brinda la plataforma para lograrlo. Es una progresión natural».

Al hablar de su relación, el entrenador dijo: «Esa capacidad de recuperación para trabajar duro, esa es una de las razones por las que se puso en contacto conmigo. Entiende que tiene que seguir adelante, que aún no ha llegado a ese punto».

«Quiere ser el mejor jugador posible, seguir trabajando en su oficio. Muchos futbolistas se acercan a mí, pero pocos están dispuestos a hacer estas cosas con regularidad y esforzarse más».

‘Reunión’ del soldado Rubén Amorim

Si bien Ruben Amorim invirtió mucho en jugadores como Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko este verano, parece que el técnico portugués también ha hecho un gran esfuerzo para fichar a Semenyo. Si bien Newcastle United y Tottenham también estaban interesados ​​en el jugador, The Transfers Podcast sugiere que el United también ha hecho una fuerte apuesta para conseguir su firma.

Rubén Amorim se habría reunido con Antoine Semenyo (Imagen: Getty Images)

Se informa que Amorim tuvo una cena con Semenyo en Londres al final de la temporada pasada para evaluar su carácter. También se dice que Omar Berrada y Jason Wilcox mantuvieron conversaciones con los Cherries, pero no se llegó a un acuerdo.

Según los informes, el United estaba dispuesto a gastar £ 55 millones en Semenyo, antes de que el jugador decidiera quedarse en Bournemouth después de descubrir que el United planeaba pagarle menos de lo que le ofrecían a otros objetivos.

La ‘cláusula de liberación’ de Semenyo queda al descubierto

Aunque Semenyo tiene contrato con Bournemouth hasta 2030, es posible que el club no tenga control sobre su futuro si el Manchester United incluye una cláusula de rescisión en su nuevo contrato.

TalkSPORT informa que el contrato del jugador de 25 años contiene dicha cláusula y, aunque no se han revelado detalles sobre su valor, se cree que el club valora a su jugador estrella en alrededor de £75 millones.

Sin duda, Bournemouth considerará justo el precio de Semenyo, dado su estatus como uno de los mejores jugadores de la Premier League esta temporada y los honorarios que el United pagó por jugadores como Bryan Mbeumo y Matheus Cunha.

—

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red, que presenta The Midweek Debate. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.