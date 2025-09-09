El empate de la Copa de la liga se jugó nuevamente debido a un jugador no beneficioso en contraste con Grimsby vs Man United

Mientras que Grimsby Town mantuvo su lugar en la Copa Carabao a pesar de colocar a un jugador no intencionado contra el Manchester United, otro lado superior de la parte superior se vio obligado a volver a jugarlo

La corbata de la Copa Carabao de Manchester United versus Grimsby no se jugará (Imagen: Shaun Botterill, Getty Images)

West Ham se vio obligado a jugar nuevamente un partido de competencia para el jugador en el campo de un jugador no intentado, en contraste con Grimsby Town, quien recibió un retraso por un ataque similar contra el Manchester United.

El equipo de Ruben Amorim fue humillante de la Copa Carabao abandonada por el Club de la Liga Dos, que triunfó 12-11 por penalizaciones después de que United había salvado un empate 2-2. Luego se reveló que Clarke Oduor, quien apareció como un reemplazo de 73º minutos y se perdió una penalización en el tiroteo, no era técnicamente elegible para la segunda ronda.

El registro de la firma de Kenia de Bradford City se presentó el día anterior al juego a las 12.01 a.m. a las 12.01 p.m., justo después de la fecha límite de 12.00 horas. Los Marineros recibieron una multa de £ 20,000 por el EFL, con la mitad suspendido hasta el final de la temporada.

Grimsby informó la violación después de descubrir el error. El error ha impulsado los requisitos para el juego de la competencia o que Grimsby está expulsado de la competencia.

Sin embargo, la EFL declaró que la multa se impuso después del precedente después de revisar la evidencia y la consideración de decisiones anteriores con respecto a los delitos en la competencia.

Después de vencer a Aston Villa, West Ham celebra con penaltis en la Copa de la Liga 1999/00. El empate tuvo que ser jugado después de que Emmanuel había interpretado a Omoyinmi (a la derecha) a pesar del hecho de que estaba atado a la copa (Imagen: Phil Cole/Allsport)

Cuerpos recientes de equipos que no han resultado en multas en multas en lugar de privación o repeticiones. Sin embargo, este no fue el caso en 1999 cuando los Hammers recibieron instrucciones de tocar sus cuartos de final contra Aston Villa nuevamente después de que Emmanuel Omoyinmi fuera expulsado del banco antes de que el sorteo fuera a castigos.

Se podía ver a Omoyinmi en ambas piernas de la segunda ronda de Gillingham contra Bolton Wanderers y, por lo tanto, se celebró para la competencia de esa temporada. El triunfo del tiroteo de West Ham se gobernó cero y el vacío, con Villa en la competencia repetida después de un tiempo extra.

La situación que rodea la culpa de Grimsby es muy diferente. Los Marineros, que viajarán a Sheffield en la tercera ronda el miércoles, emitieron una declaración en la que se aceptó el castigo y reveló que la demora en la recaudación de la fecha límite provino de un problema de TI.

Grimsby -Baas David Artell dice que es hora de continuar (Imagen: Sky Sports)

«Aceptamos la multa impuesta y reconocemos plenamente la importancia de cumplir con las reglas y regulaciones de la competencia», dijo el club.

«Este error no fue intencional y el club actuó de manera transparente al informar la infracción en sí tan pronto como salió a la luz».

Mientras tanto, el gerente de Grimsby, David Artell, dijo: «Lo que sucede a su alrededor no está en mi dominio, pero nadie puede eliminar el rendimiento de los jugadores y la forma de victoria, ciertamente no en mis ojos.

«Lo que sucedió fue una pena. Hemos hecho la posesión, una declaración, avíselos y continuaremos».

United no ha apelado a ser restaurado y se ha negado a dar comentarios públicos sobre el tema.