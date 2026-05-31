El dúo Soccer Aid llega 25 minutos tarde al partido tras trabajar para los rivales de ITV

Jill Scott y Maisie Adam llegaron tarde a Soccer Aid después de albergar la final de la Copa FA femenina en otro lugar.

Jill Scott y Maisie Adam llegaron tarde a Soccer Aid (Imagen: (Foto de Kate McShane – The FA/The FA vía Getty Images))

La leyenda de las leonas Jill Scott y la comediante Maisie Adam llegaron casi media hora tarde al Soccer Aid de este año en el London Stadium. El dúo habría estado presente 25 minutos después del inicio de las 6:30 p.m.

Se cree que el motivo de su llegada tardía se debe a que copresentaron la cobertura de Channel 4 de la final de la Copa FA femenina entre Manchester City y Brighton en el otro lado de la capital, en el estadio de Wembley.

Después de completar sus tareas, Jill y Maisie, de 32 años, tuvieron que huir al este de Londres, al Parque Olímpico Queen Elizabeth en Stratford, a unas 23 millas de distancia. Sin embargo, sólo llegaron a la mitad de la primera mitad, cuando las cámaras los mostraron ocupando su lugar en el banquillo de Inglaterra.

Compre MEN Premium ahora por solo £1 AQUÍ, o únase a nuestro grupo United WhatsApp haciendo clic AQUÍ. También puede unirse a nuestra página de Facebook de United haciendo clic AQUÍ y no se pierda nuestra brillante selección de boletines AQUÍ.

Soccer Aid, retransmitido por ITV, celebra este año su vigésimo aniversario. El encuentro anual de fútbol benéfico continúa su búsqueda para recaudar fondos cruciales para la organización benéfica internacional para niños UNICEF, al tiempo que reúne una mezcla distintiva de íconos del fútbol de talla mundial y celebridades muy queridas.

El ícono del Manchester United, Wayne Rooney, fue el capitán del equipo de Inglaterra, que fue supervisado por el cofundador Robbie Williams y dirigido por Harry Redknapp.

Otras figuras conocidas del mundo del fútbol fueron los ex jugadores ingleses Jack Wilshere, Theo Walcott y Joe Hart.

Jack Wilshere protagonizó el XI de Inglaterra en Soccer Aid

También participaron los actores Danny Dyer, Tom Hiddleston y la estrella adolescente Owen Cooper. Las personalidades de televisión Paddy McGuinness, Jack Whitehall y Sam Thompson también tuvieron algunos cameos, junto al ex jugador de rugby de Inglaterra Joe Marler.

El presentador de radio Jordan North, el podcaster y presentador GK Barry, la estrella de Love Island Chloe Burrows y la ganadora de I’m A Celeb y sensación de YouTube, Angry Ginge, completaron el equipo de Inglaterra.

Este último realizó una gran actuación en defensa, incluidos varios bloqueos y despejes de último momento, para ayudar a Inglaterra a ganar 3-2 y también reclamar premios consecutivos al Jugador del Partido.

Anrgy Ginge se convirtió en jugador del partido en Soccer Aid (Imagen: James Marsh/Shutterstock)

En el lado del XI Mundial, la leyenda olímpica del sprint Usain Bolt asumió el cargo de entrenador. A su lado estuvieron Edwin van der Sar, Michael Essien, Jordi Alba, Leonardo Bonucci, Dimitar Berbatov, Nemanja Matic, Nabhaan Rizwan, Nitro, Ali Krieger, Jen Beattie, Nicky Byrne, Dermot Kennedy, Chris O’Dowd, Richard Gadd y Nikolaj Coster-Waldau.

El Once Mundial inicialmente se quedó atrás por tres goles gracias a un doblete rápido de Jermain Defoe y un magnífico disparo del actor Damson Idris.

Essien recortó distancias antes de que Tim Cahill añadiera un segundo al final. El XI de Inglaterra pudo ver el partido y cantar la victoria, con Angry Ginge y Rooney levantando el trofeo juntos.