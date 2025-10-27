El dúo del Man United disfruta de la etiqueta de «gigantes» mientras Shearer y Richards acuerdan el veredicto «más duro»

El Manchester United logró tres victorias consecutivas con Ruben Amorim por primera vez en su mandato en Old Trafford con una impresionante victoria sobre Brighton.

Bryan Mbeumo y Matheus Cunha impresionaron en la victoria del Manchester United sobre Brighton.

Alan Shearer, Micah Richards y Gary Lineker quedaron impresionados con la victoria del Manchester United por 4-2 sobre Brighton el fin de semana pasado.

El trío de expertos seleccionó a los nuevos fichajes de verano del United, Matheus Cunha y Bryan Mbeumo, que estuvieron ambos en el marcador este fin de semana, por sus actuaciones.

Hablando en el podcast Rest is Football, Lineker dijo: «Quiero decir, al Man United le está yendo mucho mejor de lo que pensábamos, pero supongo que nadie, aparte del Arsenal, ha sido particularmente consistente».

Shearer agregó: «Hay que darle mucho crédito al Man United después del resultado del fin de semana pasado, tuvieron que hacerlo». [win] Porque te puedes imaginar si ganan en Liverpool y no ganan en casa, ya sabes cuál es el escenario y lo que va a decir todo el mundo.

«Fue una gran victoria para ellos. Mbeumo anotó algunos goles, bajo presión en los últimos minutos del partido, pero luego obviamente anotó ese gol y luego todo terminó.

«Ese resultado y la racha que llevan les dará a todos la confianza y la enorme creencia de que su sistema puede funcionar. Veamos, un buen resultado, pero veremos en el próximo mes. Para ellos, en el futuro, hay que decir bien hecho».

La victoria del Manchester United sobre el Brighton supuso la tercera victoria consecutiva en la Premier League para el equipo de Rubén Amorim.

«Lo que el Manchester United pide a gritos es que hay que ser valiente si se quiere jugar con ese sistema», añadió Richards. “Luke Shaw fue muy valiente en la forma en que intervino y fueron a por el gol.

«Si miras el posicionamiento de Cunha, él jugó ese papel en el mediocampo. El sistema puede funcionar, pero no creo que ellos lo hayan jugado de la manera correcta, o que los jugadores lo hicieron. Esta es la primera vez que estoy convencido de que saben cuál es su papel».

«Ahora estoy de acuerdo con Alan, el desafío ahora es la coherencia. Mbeumo, si le das tiempo y espacio te va a lastimar y creo que él también jugó muy bien».

«Es un Mbeumo realmente bueno», añadió Lineker. “Quiero decir, creo que también es el signo de interrogación nuevamente: alguien que lo ha hecho consistentemente bien en un club como Brentford, con el debido respeto, luego se mudará a uno de los gigantes del fútbol mundial y podrá lidiar con eso.

«Obviamente puede hacer eso. No lo ha afectado en absoluto. Yo diría lo mismo de Cunha. Obviamente tiene la experiencia del Altetico Madrid, que obviamente es uno de los grandes de España, pero el Manchester United es un poco diferente».

Shearer intervino: «Y también fueron allí en el momento más difícil, ¿no? Quiero decir, no es como si fueran a un club de fútbol al que le está yendo bien y ganando partidos y todo eso.

«Han llegado a un club muy turbulento, que ha pasado por un momento muy difícil y es el momento más difícil para entrar y rendir. Lo ha hecho muy bien».

