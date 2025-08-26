El dúo de la Liga de Campeones ‘Interés’ en Kobbie Mainoo dice mucho en medio de la incertidumbre de Man United

En las últimas noticias y especulaciones del Manchester United, el Real Madrid y el Atlético de Madrid están vinculados a Kobbie Mainooo

Se dice que el Real Madrid y el Atlético de Madrid vigilan los desarrollos con el futuro del Manchester United of Kobbie Mainoo.

El real Madrid y el feroz rival, el Atlético de Madrid, pertenecería a uno de los pesos pesados ​​europeos, vigilando el Manchester United -Midfielder Kobbie Mainoo en medio de la constante incertidumbre sobre su futuro en Old Trafford.

Según Mike Keegan Van de Daily Mail, eso afirma que los Gigantes de La Liga se han unido a la lista de clubes de la Premier League que pesan un movimiento para la Academia Unida.

El informe afirma que un préstamo de una manguera estacional interesaría a ambos clubes españoles, con el internacional de Inglaterra luchando por jugar al tiempo de juego bajo Ruben Amorim.

El futuro de Mainoo en Old Trafford es incierto, a pesar de que tiene dos años sobre su acuerdo actual, donde el club tiene la opción de otro año. Sin embargo, el jugador de 20 años rechazó las condiciones de un nuevo acuerdo en enero, lo que significa que tiene el mismo acuerdo que firmó cuando un joven de 17 años que rompió en la configuración del United.

Chelsea estaba conectado a una inmersión para el mediocampista altamente apreciado, pero permanecería en Old Trafford por el resto de la campaña. No ha mejorado en términos de tiempo de juego regular para Mainoo desde el inicio de la campaña actual y está lejos en el orden jerárquico de Amorim.

La estrella, nacida en Stockport, no pudo regresar de una lesión en diciembre y el informe afirma que regularmente quiere el fútbol del primer equipo.

Es poco probable que United permita al centrocampista dejar el préstamo, dada su falta de opciones en el centro del campo central y se dice que el club toma una decisión con respecto a su futuro en las próximas 48 horas.

La falta de minutos del primer equipo de Mainoo generalmente ha sorprendido a los partidarios de United, especialmente dadas las luchas del club la temporada pasada. Su impresionante campaña de avance lo vio comenzar la final del Campeonato de Europa para Inglaterra contra España el verano pasado, pero no pudo acomodar un lugar en el sistema 3-4-3 de Amorim.

Si hubiera dicho a los partidarios de United que Mainoo ya no se consideraría inviolable a fondo del verano pasado, pocos le habrían creído. El hecho de que tanto Real como Ateltico Madrid vigilen al centrocampista, le dice todo lo que necesita saber sobre la calidad que posee y el jefe del United debe encontrar una manera de incluirla en el XI.

