El doble impulso de Bryan Mbeumo al Manchester United en el escenario de ensueño para Rubén Amorim

El delantero del Manchester United Bryan Mbeumo ha estado en buena forma durante gran parte de esta temporada desde que llegó procedente del Brentford por £65 millones este verano, y también ha impresionado con Camerún.

El delantero del Manchester United, Bryan Mbeumo, continuó su buena forma con un gol durante el parón internacional con Camerún. (Imagen: Phil Oldham/Shutterstock)

El Manchester United recibió un impulso de Bryan Mbeumo durante el parón internacional de octubre.

El camerunés se unió a Old Trafford procedente de Brentford este verano por £65 millones, más £6 millones en complementos. El delantero, que marcó 20 goles en la Premier League la temporada pasada, ha tenido un comienzo positivo con Ruben Amorim con dos goles y una asistencia en todas las competiciones hasta el momento.

Mbeumo ha sido un habitual en la liga, jugando 90 minutos en todos los partidos menos uno hasta ahora en 2024/25. El jugador de 26 años se encuentra actualmente en la selección de Camerún, donde continúa en buena forma.

La ex estrella del Troyes salió del banquillo para marcar contra Mauricio en un partido de clasificación para la Copa del Mundo el miércoles. Mbeumo jugó sólo 13 minutos en la victoria de su país por 2-0, y el portero de los Rojos, Andre Onana, actualmente cedido en el Trabzonspor, mantuvo la portería a cero.

La noticia del gol de Mbeumo y sus limitados minutos de juego serán música para los oídos de Amorim. El hecho de que uno de sus pocos buenos jugadores no se esfuerce demasiado solo puede ser positivo para el entrenador en jefe del United, mientras que el hecho de que Mbeumo haya marcado en su breve período en el campo también es una ventaja para su confianza.

Amorim ahora espera que uno de sus delanteros estrella salga ileso en el próximo partido de Camerún: el lunes en casa contra Angola. El United quiere que Mbeumo regrese sano y salvo para el partido de la Premier League contra el Liverpool en Anfield el domingo 19 de octubre.

Sin embargo, pase lo que pase durante esta pausa internacional, el United sabe que es casi seguro que Mbeumo participará en la Copa Africana de Naciones, que comienza a finales de diciembre.

Amad y Noussair Mazraoui también participarán en el torneo, que se celebrará del 21 de diciembre al 18 de enero.

Mbeumo ha argumentado recientemente que la controvertida formación 3-4-2-1 de Amorim en el United no es la culpable de los problemas del equipo, que sigue teniendo problemas con el portugués.

Los Rojos consiguieron una muy necesaria victoria por 2-0 en casa contra el Sunderland antes del parón internacional, pero actualmente están décimos en la máxima categoría y fueron eliminados de la Copa de la Liga por el Grimsby Town.

«Para mí es un poco diferente», dijo. deportes aéreos. “También he jugado con este sistema en el pasado.

«Obviamente escuchamos muchas cosas, pero es nuestra responsabilidad encontrar las cosas buenas y mejorar. No creo que haya nada malo en este sistema, somos solo nosotros y estamos mejorando en ciertas áreas».

Sky Sports tiene un paquete con descuento de Premier League y EFL Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información £49 £35 Aire Compra Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete Essential TV y Sky Sports para la temporada 2025/26, ahorrando a los miembros £ 336 y ofreciendo más de 1400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará un mínimo de 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, frente a un máximo de 100 más.

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar nuestro análisis de expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red, que presenta The Samuel Luckhurst Show y The Midweek Debate. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.