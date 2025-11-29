El deseo de Marcus Rashford podría hacerse realidad tras la decepción de la estrella del Manchester United

Marcus Rashford se mudó temporalmente del Man United a Barcelona este verano y disfruta de una gran forma con sus nuevos colores.

Marcus Rashford fue cedido al Barcelona este verano (Imagen: Getty Images)

Marcus Rashford finalmente pudo cumplir su deseo y jugar en el Camp Nou este fin de semana. El delantero cedido del Manchester United ha hablado anteriormente de su deseo de jugar frente a los aficionados del Barcelona en su icónico estadio después de que su carrera con los gigantes españoles comenzara en el Estadio Olímpico de España.

Los gigantes catalanes no habían jugado en el Camp Nou desde 2023, pero organizaron partidos en el Estadio Olímpico de Lluís Company mientras su casa se somete a un importante proyecto de renovación de £ 1,3 mil millones. Sin embargo, el delantero inglés se perdió el regreso a casa del Barcelona el pasado fin de semana debido a una enfermedad.

El Barcelona hizo un regreso triunfal al Camp Nou al derrotar al Athletic de Bilbao por 3-0, con Rashford observando desde la barrera. Desde que se mudó a Barcelona, ​​Rashford confesó que gran parte del cambio fue la oportunidad de jugar en el legendario estadio.

Quizás finalmente tenga su oportunidad cuando el Barcelona reciba al Alavés en La Liga el sábado por la tarde. Sobre su incorporación al Barça, Rashford dijo: «Es una sensación muy bonita. Es un estadio bonito y cuando esté lleno será increíble. El Camp Nou siempre fue uno de mis estadios favoritos y en el que quería jugar».

Y añadió: «Pero jugar allí con el Barcelona será una sensación diferente. No puedo esperar a estar en el campo. Lo disfrutaré».

Está previsto que la remodelación del estadio finalice en 2027, momento en el que su capacidad aumentará a 105.000 espectadores, lo que lo convertirá en el quinto estadio más grande del mundo.

El Barcelona volvió a la acción en el Camp Nou el fin de semana pasado (Imagen: 2025 Getty Images)

El club también ha presentado una solicitud a la UEFA para trasladar su sede designada al Camp Nou para el resto de sus partidos de la Liga de Campeones esta temporada.

Rashford anotó seis goles y brindó nueve asistencias en 17 partidos en todas las competiciones esta temporada, con el Barcelona detrás del Real Madrid por solo tres puntos en La Liga.

El jugador de 28 años ha aceptado su nuevo entorno después de dejar el United bajo una nube tras una ruptura en las relaciones con el técnico del United, Ruben Amorim.

Marcus Rashford ha impresionado desde que llegó al Barcelona (Imagen: (José Manuel Álvarez Rey/Getty Images))

De hecho, la prensa española ha recibido calurosamente a Rashford, elogiando no sólo sus contribuciones en el campo sino también la fluidez con la que se ha adaptado a la vida en Cataluña.

Mientras tanto, Rashford parece estar disfrutando de su nueva vida. Cuando habló con ESPN sobre si quería quedarse en Barcelona y hacer su fichaje permanente, dijo: «Oh, sí, definitivamente».

Y añadió: «Disfruto de este club de fútbol y creo que para todos los que aman el fútbol, ​​el Barcelona es uno de los clubes más importantes de la historia del fútbol. Para un jugador es un honor».

