El deseo de Marcus Rashford finalmente se cumplió tras la negativa del cedido del Manchester United en Barcelona

Marcus Rashford floreció durante su préstamo de una temporada en Barcelona después de caer en desgracia en el Manchester United con Ruben Amorim y pudo marcar un gol de su lista de deseos el sábado por la tarde.

Marcus Rashford jugó con el Barcelona en el Camp Nou el sábado (Imagen: DeFodi Images, DeFodi Images a través de Getty Images)

Marcus Rashford finalmente ha logrado su ambición de representar al Barcelona en el Camp Nou. El cedido del Manchester United salió del banquillo ante el Alavés al inicio de la segunda parte del sábado.

Rashford había expresado previamente su entusiasmo por actuar frente a los seguidores del Barcelona en su legendario estadio mientras el Camp Nou estaba cerrado por extensas obras de renovación de £1,300 millones, lo que obligó al club catalán a jugar en otro lugar. Después de asegurar su cesión este verano, Rashford dijo: «Es una sensación realmente agradable. Es un estadio hermoso y cuando esté lleno será increíble».

«El Camp Nou siempre ha sido uno de mis estadios favoritos y quería jugar allí. Pero jugar allí con el Barcelona será una sensación diferente. No puedo esperar a estar en el campo. Lo disfrutaré».

Debido a las obras en curso, el equipo de Hansi Flick comenzó su temporada en el Estadio Olímpico. Sin embargo, su situación cambió el fin de semana pasado, cuando el club recibió permiso para reabrir el Camp Nou tras su victoria por 4-0 sobre el Athletic Club, aunque con una asistencia limitada de unas 45.000 personas.

Desafortunadamente para Rashford, no pudo participar en ese partido en casa debido a una enfermedad, pero observó desde la barrera. Sin embargo, el jugador de 28 años finalmente hizo realidad sus ambiciones el sábado por la tarde, pisando el histórico césped del famoso campo sustituyendo en la segunda parte a Marc Bernal.

En el partido, el Barcelona consiguió una victoria por 3-1, gracias a un gol de la sensación adolescente Lamine Yamal y un doblete de Dani Olmo. Desde su traslado a Barcelona, ​​​​Rashford ha marcado seis goles y nueve asistencias en 17 apariciones mientras busca dejar su huella en su nuevo club.

Marcus Rashford ha impresionado en el Barcelona (Imagen: Getty Images)

El Barcelona también tiene la opción de hacer que su transferencia sea permanente el próximo verano por alrededor de £ 26 millones, y parece cada vez más probable que lo hagan dada su impresionante forma reciente. La renovación del Camp Nou debería finalizar en 2027.

La capacidad del estadio aumentará oficialmente a 105.000, lo que lo convertirá en el quinto estadio más grande del mundo. Los líderes de La Liga también solicitaron permiso a la UEFA para albergar los partidos restantes de la Liga de Campeones en el estadio.

El próximo partido del Barça es un partido en casa contra el Atlético de Madrid el martes 2 de diciembre, seguido de un partido fuera de casa contra el Real Betis cuatro días después. Su próximo partido de la Liga de Campeones está programado para el martes 9 de diciembre, cuando se enfrenten al Eintracht Frankfurt en casa.

Al United le ha ido bien sin Rashford esta temporada, y Ruben Amorim finalmente se recuperó. Después de un comienzo de temporada irregular, el United ocupa el puesto 12 en la clasificación, con cinco victorias, tres empates y cuatro derrotas como testimonio de sus esfuerzos.

Y aunque sufrieron una derrota por 1-0 ante el Everton con 10 hombres en su salida más reciente en Old Trafford, Amorim esperará que haya sido solo un momento fugaz, ya que el club estuvo invicto en sus últimos cinco juegos antes del partido. El siguiente paso del United es un viaje a Selhurst Park el domingo, donde se enfrentarán al Crystal Palace de Oliver Glasner en el inicio temprano.