El delantero olvidado del Manchester United podría marcharse en el mercado de fichajes de enero

El delantero del Manchester United, Joshua Zirkzee, apenas ha aparecido esta temporada y se le ha relacionado con una salida del club.

Zirkzee jugó 82 minutos esta temporada. (Imagen: Manchester United FC 2025)

Joshua Zirkzee tenía el potencial de convertirse en un héroe de culto del Manchester United tras superar la adversidad.

Zirkzee tuvo que lidiar con la vergüenza de quedarse fuera después de 33 minutos contra Newcastle en diciembre pasado y mostró un gran carácter mientras se recuperaba en las semanas siguientes.

El holandés fue un espectador entretenido después de pasar a uno de los papeles del número 10. Zirkzee fue contratado para jugar como delantero, pero estaba claro que no tenía las habilidades para liderar el ataque del United.

Los fanáticos del United esperaban que Zirkzee tuviera un buen desempeño después de la sustitución del Newcastle, aunque fue degradado del equipo este verano cuando llegaron Bryan Mbeumo y Matheus Cunha.

Zirkzee ha tenido dificultades para conseguir oportunidades esta temporada. Mbeumo y Cunha fueron las primeras opciones para los puestos número 10, mientras que Mason Mount, Amad y Bruno Fernandes también podrían jugar allí.

Ruben Amorim no ha sido titular con Zirkzee ni una sola vez e incluso lo nombró en el banquillo contra el Grimsby Town en la segunda ronda de la Copa Carabao. El United está jugando menos partidos esta temporada y las posibilidades de juego de Zirkzee se han visto afectadas por una salida anticipada de la Copa Carabao y por no clasificarse para el fútbol europeo.

Ha jugado apenas 82 minutos en cuatro partidos desde el banquillo ante Grimsby, Burnley, Manchester City y Brentford, pero su situación actual no sorprende.

Era predecible que Zirkzee descendiera en el orden jerárquico y se convirtiera en un miembro periférico del equipo dadas las contrataciones del verano del United y su incapacidad de clasificarse para Europa.

Sin embargo, el alcance de la degradación de Zirkzee puede resultar un poco sorprendente. Hizo contribuciones positivas desde el banquillo la temporada pasada, pero ha sido prácticamente olvidado apenas unos meses después de la campaña 2025/2026.

A Zirkzee se le ha relacionado con una salida del United. (Imagen: Manchester United a través de Getty Images)

A Zirkzee le preocupará su falta de implicación y no sorprende que los informes le vinculen con una salida de Old Trafford en el mercado de fichajes de enero.

El atacante es consciente de que tiene que jugar para tener opciones de estar en la selección holandesa de cara al Mundial de 2026. Zirkzee no tiene posibilidades de entrar en la selección de Ronaldo Koeman si se queda en Manchester.

Se ha relacionado al West Ham con un movimiento para el holandés, mientras que también se ha promocionado un regreso a Italia para representar a la Roma, y ​​una oferta de este último sería más atractiva para el jugador.

Zirkzee impresionó durante su estancia con el Bolonia en la Serie A y sólo tiene que mirar a su excompañero Rasmus Hojlund para decidir por qué regresar a Italia podría ser la mejor decisión para él.

Hojlund ha disfrutado de una nueva vida desde que se unió al Napoli el día límite de transferencias, anotando cuatro goles en seis apariciones.

El problema para Zirkzee es que si bien una salida en enero tiene mucho sentido para él, ¿también tiene sentido para el United? Puede que no haya sido titular en ningún partido, pero se le considera un miembro importante del equipo.

El United está a un golpe de mala suerte de necesitar a Zirkzee y Amorim querrá retenerlo por el resto de la temporada, lo que podría acabar con sus posibilidades de jugar el Mundial.

Podría haber un enfrentamiento entre las dos partes en enero y será fascinante ver cómo se desarrolla a medida que United pague los salarios de Zirkzee y, en última instancia, tenga el poder en las discusiones.

Zirkzee se encuentra en una situación similar a la de Kobbie Mainoo, quien está desesperado por jugar con Inglaterra en la Copa del Mundo el próximo verano. Los clubes deben temer una temporada de Copa del Mundo, ya que es más probable que los jugadores hagan olas en un intento de asegurar un movimiento en aras del tiempo de juego regular.

Es comprensible que Zirkzee y Mainoo pudieran pedir irse para tener tiempo de juego. Si esas solicitudes serán atendidas es otra cuestión.

El United debe mostrar comprensión por su situación y anteponer los intereses del club.