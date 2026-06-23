El delantero del Manchester United Matheus Cunha responde a las decepcionantes críticas de cara al Mundial

La estrella del Manchester United, Matheus Cunha, no recibió el número del equipo brasileño que esperaba para la Copa del Mundo de este verano.

Cunha representará a Brasil en el Mundial.

El delantero del Manchester United Matheus Cunha ha reiterado que no le importa qué dorsal lleve en la selección de Brasil. Cunha recibiría la famosa camiseta número 10 de Brasil para el Mundial, siempre que Neymar no estuviera incluido en su equipo para el torneo.

Neymar ha luchado por recuperar su mejor forma física desde que se rompió el ligamento cruzado anterior (LCA) hace tres años. Su inclusión en la selección de Brasil se consideraba poco probable, pero fue seleccionado por primera vez por Carlo Ancelotti.

El máximo goleador de Brasil, Neymar, recibió la camiseta número 10, lo que significa que a Cunha le dieron la camiseta número 9 para el Mundial, algo que minimizó cuando habló con los medios brasileños durante el torneo.

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“Esto es muy normal en mi club. [playing as a No.9]y estoy agradecido por todo», dijo Cunha a TV Globo. «Haría cualquier cosa por estar aquí, independientemente de la camiseta. Intento ver el vaso medio lleno. Muchos grandes jugadores han vestido esta camiseta y han tenido un buen desempeño. Soy sólo otro jugador que intenta hacer historia marcando goles».

«El peso de la camiseta es parte de eso. Ahora que Brasil está unido detrás de la selección nacional, muchas calles están decoradas. Se trata de usar la camiseta, entender el peso que lleva y saber que es un privilegio».

Aunque a Cunha le dieron la camiseta número 9, fue nombrado en el banquillo para el partido inaugural de Brasil contra Marruecos. Luego comenzó como centro contra Haití y anotó un doblete en la victoria por 3-0.

«Creo que me he vuelto más duro y más maduro [after being on the bench]»Y trato de vivir el momento», dijo. ‘El sueño de estar aquí es enorme. Hice todo lo que pude para estar aquí en el último Mundial y Dios me bendijo con estar aquí, algo que siempre soñé”.

«Aún no hemos logrado nada, pero es bueno sentir que estás en el Mundial y celebrando una victoria».

Brasil tuvo problemas en el empate contra Marruecos, pero lució mejor con Cunha en el once inicial en su segundo partido de la Copa del Mundo contra Haití.

Ancelotti respondió: «Era lo que esperaba. Un partido con menos errores, más efectividad en ataque, más control en defensa. Defensivamente también fue un buen partido. Hemos mejorado y mejoraremos en el próximo partido».

Cunha reflexionó recientemente sobre su temporada en el United y dijo: «Creo que ha sido una temporada positiva para el club. Logramos que el United volviera a la Liga de Campeones y esperamos continuar en esta trayectoria ascendente la próxima temporada. Tenemos mucha confianza en nuestro trabajo».

«Desde el primer día me sentí cómodo y fui muy bien recibido por los jugadores, el personal y la afición. Pude encontrar la tranquilidad que necesitaba para dar lo mejor de mí en el campo y eso me ha permitido hacer una excelente temporada. Estoy muy feliz y espero seguir ayudando al club a conseguir grandes cosas».

«Trabajaremos duro para hacer justicia a la camiseta que vestimos y a la rica historia del club. Ésa es nuestra promesa a los aficionados. Queremos que la próxima temporada sea una temporada de triunfos».

Cunha contribuyó con diez goles y cuatro asistencias en su temporada de debut con el United.