El delantero del Manchester United Matheus Cunha cuestionó la polémica decisión contra el Leeds

El delantero del Manchester United Matheus Cunha no entiende por qué su gol en la primera parte contra el Leeds fue anulado por fuera de juego. Cunha golpeó el balón después de hacer contacto con Casemiro, pero el juez de línea levantó su banderín cuando Benjamin Sesko supuestamente interfirió en el juego desde una posición de fuera de juego.

El partido llegó sin goles al descanso y Leeds sacó la primera sangre en el minuto 62 a través de Brenden Aaronson, quien disparó a la esquina inferior después de una defensa descuidada del United. Ruben Amorim respondió reemplazando a Leny Yoro por Joshua Zirkzee, y el cambio dio dividendos inmediatos cuando el holandés brindó una asistencia a Cunha para igualar el marcador.

Los puntos se repartieron y Cunha admitió que no estaba de acuerdo con la decisión de anular su gol en la primera parte. «Para ser honesto, no lo entiendo», dijo a TNT Sports. «Hablé con el árbitro y le pregunté ‘¿quién estaba en fuera de juego?’ y el dijo ben [Sesko] Creo, pero no lo recuerdo participando en la acción. Fue Casemiro quien me dio el balón y luego disparé, así que no estoy seguro de dónde está Sesko. Para mí fue un poco frustrante».

Cunha también elogió el impacto de Zirkzee desde el banquillo. «Es un placer para Josh jugar con él, tiene mucha calidad. Su situación no es buena pero tiene la calidad para cambiar eso», afirmó. «Él tiene que entender esto y queremos contar con él. Estamos aquí para presionarlo. Después del gol de la semana pasada y la asistencia de hoy, tendrá más confianza para estar con nosotros y cumplir su papel».

Cunha añadió sobre la actuación del United en West Yorkshire: «Es más fácil decir que queremos ganar todos los partidos, pero después del empate contra los Wolves en Old Trafford obviamente hubo un sentimiento negativo y queríamos cambiar eso, venir aquí y ganar, y estar entre los cuatro primeros».

«Hoy la sensación es un poco así otra vez: queríamos ganar, pero empatamos, así que tenemos que volver a jugar. Siento que la primera parte estuvo bien. Hablamos en el vestuario sobre el manejo de la prensa. E intentamos hacer algo, pero no creamos mucho. En la segunda parte conseguimos el gol, creo que fue una falta de atención de todos, pero a los tres minutos marcamos y nos dimos la energía para ir por más.

«Fue un punto importante para nosotros. Hablamos de resiliencia. Todo el mundo sabe lo importantes que son los jugadores que faltaron hoy, pero tenemos un gran carácter en el equipo. Lo logramos y espero que podamos hacer mucho más en el próximo partido».