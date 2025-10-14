El delantero del Manchester United Benjamin Sesko dio un golpe mientras estaba en servicio internacional

El delantero del Manchester United, Benjamin Sesko, representó a Eslovenia durante el parón internacional, pero se vio envuelto en dos puntos muertos.

El delantero del United Benjamín Sesko. (Imagen: AFP o licenciantes)

El delantero del Manchester United, Benjamin Sesko, se enfrenta a la perspectiva de no jugar el Mundial del próximo verano.

Eslovenia empató el lunes por la noche 0-0 contra Suiza en el partido de clasificación para el Mundial, lo que significa que el país ocupa el tercer lugar en el grupo B. Suiza ocupa el primer lugar del grupo y Kosovo el segundo.

Suiza tiene 10 puntos y se espera que gane el grupo cuando se jueguen los dos partidos de clasificación restantes el próximo mes. Kosovo tiene siete puntos y Eslovenia tres. Tienen que enfrentarse entre sí durante el parón internacional de noviembre, lo que afectará a quién avanza a los play-offs.

Eslovenia empató dos goles sin goles contra Kosovo y Suiza este mes. El mes que viene jugarán contra Kosovo en casa y contra Suecia como visitante para decidir su destino en el Grupo B.

Sesko jugó 90 minutos en los dos partidos de Eslovenia durante el parón internacional de octubre, pero el jugador de 22 años no pudo encontrar la red después de romper la ventaja del United con dos goles en sus dos últimos partidos.

Gerente de Eslovenia, Matjaz Kek criticó la incapacidad de su equipo para anotar en ambos partidos, diciendo después del empate en Suiza: «Un resultado realista en un partido difícil, muy dinámico, competitivo y con bastantes errores de ambos lados.

«Pero cuando escuchas el resultado del segundo partido, te das cuenta de lo que perdimos en la segunda mitad del partido en Kosovo. Me molesta que no hayamos marcado un gol en tres partidos de clasificación».

«Tuvimos ocasiones durante todo el partido, pero el pase final no fue lo suficientemente preciso. No hay victoria sin gol, a pesar de nuestras grandes ganas llegamos lejos, tácticamente estábamos bien posicionados.

«Ahora sólo estoy pensando en el próximo partido. En primer lugar, tenemos que hacer nuestro trabajo, pensar lo suficiente en lo que tenemos que hacer o en lo que otros están haciendo. Este equipo estaba a un alto nivel en términos de planteamiento, pero nos faltó determinación en los últimos treinta metros antes de la portería».

Después del 0-0 contra Kosovo, Kek dijo: «Controlamos a nuestro rival como no lo habíamos hecho desde hace mucho tiempo, pero extraño un poco más de instinto asesino en el área».

Eslovenia sólo ha participado dos veces en el Mundial (en 2002 y 2010) y en ambas ocasiones fue eliminada en la fase de grupos. Suiza y Suecia eran los favoritos para pasar del Grupo B.

Sesko tuvo un comienzo lento en Manchester después de fichar por el RB Leipzig alemán, pero siguió su primer gol con el United contra el Brentford con otro gol contra el Sunderland.

Después del Sunderland, se le preguntó a Sesko si los aficionados habían visto lo mejor de él y respondió: «No, todavía no. Hay mucho más por venir. Me estoy acostumbrando cada vez más a leer a los jugadores, a estar aún más conectado con ellos. Creo que puedo ser aún mejor e intentaré demostrarlo».

