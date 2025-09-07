El delantero de Man City, Erling Haaland, revela una nueva lesión extraña para Manchester Derby

Noticias en una lesión en la ciudad de Manchester, desde que se requieren puntos de sutura para el Derby de Manchester del próximo fin de semana en el estadio Etihad

El delantero del Manchester City, Erling Haaland, ha revelado uno nuevo (Imagen: Fredrik Varfjell/NTB/AFP a través de Getty Images)

El delantero de Manchester City Erling Haaland reveló que sufrió un corte en su rostro que los puntadas necesitaban durante el descanso internacional actual.

Esto es exactamente una semana antes del primer Derby de Manchester de la campaña 2025/26.

Haaland anotó tres goles para la ciudad antes del descanso en septiembre para liderar la carrera de oro de la Premier League.

Tan pronto como regresan a la acción, el lado de Pep Guardiola tiene una dura serie de concursos que organizan United, y luego Napoli cuando la Liga de Campeones comienza antes de una visita de competencia al Arsenal.

El noruego mantuvo su forma de puntuación en un amistoso internacional contra Finlandia el jueves, pero ahora ha mostrado una herida a sus seguidores de las redes sociales. Lo suficientemente extraño, realmente no lo ha mantenido en el campo del juego.

Una selfie publicada en la cuenta pública de Snapchat de Haaland el domingo por la tarde dejó un corte debajo del lado derecho de su labio, que se resolvió. Había prueba de sangre en la cara del joven de 25 años alrededor de la herida.

La estrella de la ciudad dio una explicación simple y escribió: «Acabo de vencer por una puerta de autobús [thumbs up emoji] 3 puntos [laughing face emoji]. «

El delantero de Man City, Erling Haaland, muestra su corte a sus seguidores de Snapchat (Imagen: Snapchat: Erling.haaland)

Haaland podría al menos ver el lado positivo de la desafortunada lesión y seguir haciendo una broma al respecto. En otro chasquido fue diciendo: «Se ve bastante bien».

Ciertamente habrá una declaración que proviene del gerente de Noruega Stale Solbakken, antes del próximo partido de clasificación de la Copa Mundial de la FIFA contra Moldavia en Oslo el martes 9 de septiembre.

Si Haaland se vuelve adecuado para jugar, ese sería un buen indicador de que Guardiola no tiene que hacer nada para la visita de United al estadio Etihad para el Derby de Manchester el próximo domingo.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester City.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de la ciudad al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede recibir las últimas noticias del club y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Haga clic aquí para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de mirar nuestro podcast de Talking City. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidos Spotify y Apple Podcasts, y también puede ver en YouTube.