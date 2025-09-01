Harry amass de Man Utd fue reservado a principios de la ventana de verano para un movimiento de préstamos y ahora está cerca de una salida.

Harry amass cierra un movimiento a Sheffield el miércoles. (Imagen: 2025 Manchester United FC)

Jonger Harry AmaSs del Manchester United se convertirá en miembro de Sheffield con un préstamo estacional el miércoles.

El Manchester Evening News A principios de este mes, informó que Sheffield fueron los líderes que firman el miércoles, a pesar de los constantes disturbios en el club.

Amass ahora está cerca de completar su reubicación, que se completará antes del período de transferencia.

Sheffield el miércoles ha estado en agitación en los últimos meses debido a problemas con el propietario del club, Dejphon Chansiri. Los búhos recibieron un embargo de transferencia por sus fallas en pagar a los jugadores y al personal, pero el embargo se levantó y se recolecta en 2025/26 debería recibir inicios consistentes.

Fuentes de United han indicado que el tiempo de juego es la prioridad al considerar una oferta de préstamo.

Después de las discusiones internas y la llegada de Diego Leon este verano, Amass fue reservado para un movimiento de préstamos. Ruben Amorim entregó su debut en el primer equipo contra Leicester en marzo y el joven realizó un total de siete actuaciones del primer equipo en la campaña.

Amass fue mencionado en el banco para la final de la Europa League contra el Tottenham. Había la posibilidad de que pudiera quedarse con el primer equipo esta temporada, pero Leon quedó impresionado por la pretemporada y AMASS ahora se trata de una salida.

Amass no fue llevado a la gira estadounidense porque United tenía la intención de enviarlo a préstamo.

—

