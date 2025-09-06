John Stones se ha retirado del equipo de Inglaterra con lesiones musculares y el hombre de Man City ha sufrido problemas de lesiones en los últimos años.

Pep Guardiola es un gran admirador de John Stones

Todos en dudas sobre qué tan bien un futbolista John Stones solo necesitan escuchar la forma en que Pep Guardiola y Thomas Tuchel hablan de él. Dos de los mejores entrenadores de su generación se convierten en la calidad del niño de Barnsley.

«Soy un gran admirador de John, su personalidad y su calidad», es la opinión de Tuchel. Hay innumerables comentarios de Guardiola sobre su medio detrás, un hombre que describe como un «jugador de clase superior» y «enormemente importante» en las temporadas más exitosas de la ciudad.

Pero Guardiola y Tuchel también están de acuerdo con las piedras en otros lugares, y ese es el jugador de 31 años que tiene que mantenerse en forma, porque su calidad no es relevante si no está disponible regularmente.

Esta temporada salió bien para Stones en esa temporada. Jugó solo ocho minutos de los primeros tres partidos de la Premier League de City y miró hacia su mejor momento. Pero tuvo que retirar los partidos de Inglaterra contra Andorra y Serbia y ahora podía ser una duda para el Derby de Manchester el próximo fin de semana.

«Vino con pequeños problemas, problemas musculares, para acampar y no fue más allá como pensábamos y esperábamos que hiciera eso, por lo que salió del campamento esta mañana porque no nos arriesgaremos contra Andorra y, desafortunadamente, no a Serbia», dijo Tuchel el viernes.

Eso es lamentable, porque Tuchel reveló que está considerando usar piedras en el centro del campo contra Serbia, un papel que le gusta jugar y ha demostrado su calidad para la ciudad. Fue el mejor centrocampista en el campo en la final de la Liga de Campeones en 2023, a pesar del comienzo de una posición defensiva y luego apareció como no. 6 y no. 8.

Cuando está en forma, no hay duda de que Stones seguirá siendo el mejor centro de Inglaterra. No realizas 280 actuaciones para la ciudad en esta época sin tener nada sobre ti.

Pero mantenerse en forma se ha convertido en un desafío en los últimos años. Cuando comenzó en Wolves el día inaugural de esta temporada, fue su primer juego competitivo en seis meses, y ahora hay preocupaciones sobre su estado físico. Tuchel quiere que sea una figura clave en su equipo de Inglaterra, siempre que pueda demostrar su estado físico y sostenibilidad.

«Soy un gran admirador de John, su personalidad y su calidad», dijo Tuchel sobre Stones en BBC Radio 5 Live. “Por supuesto, puede ser una figura importante, pero debe estar disponible.

«Espero que detenga su mente porque se mantendrá importante para nosotros. En estos tres días vi lo que significa para el grupo como personalidad y como una señal social dentro del grupo. Lo que él aporta al campo es una calidad excelente como defensor central y posiblemente como un no. 6, 6, pero ahora debemos adaptarnos a nosotros.

Stones perdió 32 competiciones de la ciudad con cuatro problemas de lesiones diferentes la temporada pasada y estuvo ausente para 10 juegos el año anterior. En total, Stones comenzó solo 13 juegos la temporada pasada y solo sucedió una vez para jugar tres seguidos, lo que terminó con esa lesión temprana contra el Real Madrid en el Bernabéu.

No ha comenzado cuatro juegos seguidos desde febrero y a principios de marzo de 2024. Si es adecuado para combatir el United en Etihad, podría llegar a esa cifra, pero eso es ahora un signo de interrogación. Con las lesiones que surgen en la defensa, Guardiola mantendrá los dedos cruzados para que Stones pueda probar que sus lesiones están detrás de él.

Cuando se le preguntó antes del comienzo de la temporada lo importante que era que Stone se mantuvo en forma, Guardiola dijo: “Enormemente. En los años de los agudos y cuatro veces John Stones fue extremadamente importante para nosotros.

«Es un jugador de primera clase, pero la temporada pasada jugó menos del 30 por ciento de los partidos para nosotros. Se lesionó mucho tiempo.

«Lo que queremos es que esté en forma. No jugó mucho en la Copa Mundial del Club. Jugó aquí durante los primeros 45 minutos y es paso a paso porque lo necesitamos.

«Tenemos buenos defensores centrales, pero lo necesitamos».

Ciudad e Inglaterra – Espero que esto sea solo un pequeño error.