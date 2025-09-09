El defensor de Man City completa el movimiento del préstamo al extranjero después de la ventana de transferencia

El defensor del Manchester City Josh Wilson-ESBRAND se ha movido en préstamo después de que la ventana de transferencia se cierra en el Reino Unido.

Josh Wilson-Esbrand ha completado un movimiento de préstamos a un club en Polonia (Imagen: Matt McNulty – Manchester City/Manchester City FC a través de Getty Images)

El defensor del Manchester City Josh Wilson-Esbrand se ha unido al polaco Radomiak Radomiak Radomiak en un préstamo estacional.

El jugador de 22 años está planeado para un quinto hechizo lejos del estadio Etihad. Completó su mudanza a Polonia una semana después de que se cerró la ventana de transferencia en Inglaterra, pero el día de la fecha límite en el Ekstraklasa.

El full-back se unió a Stoke City en préstamo para la segunda mitad de la temporada pasada, pero tuvo problemas en las alfareras por el tiempo de juego, y solo realizó siete actuaciones.

La temporada antes de comenzar la campaña en préstamo con Reims en Francia, antes de que fuera retirado en enero para mudarse al Campeonato del Club Cardiff City.

Su primer hechizo de préstamo lejos de Etihad llegó en Coventry City, para entonces ya había hecho un debut para City, que apareció en una victoria de la Copa Carabao de 6-1 contra Wycombe Wanderers en septiembre de 2021.

Ha realizado dos actuaciones más para los Blues, como un reemplazo en las fases grupales de la exitosa campaña de la Liga de Campeones 2022/23.

La Inglaterra menor de 21 años se une a un lado de Radomiak Radom que es octavo en el polaco Ekstraklasa después de siete juegos de esta temporada y ofrecerá competencia en el lateral izquierdo.

Su contrato de la ciudad termina en dos años y se enfrenta a la competencia en esa posición en el Etihad del verano de Rayan Ait-Nouri.

