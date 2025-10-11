El cronograma de adquisición de Man United está claro después de que la afirmación de que las ‘negociaciones avanzadas’ condujeran a la locura

Sir Jim Ratcliffe podría desempeñar un papel importante pero indirecto en cualquier posible adquisición del Manchester United después de importantes afirmaciones sobre un inversor esta semana.

Turki Al-Sheikh ha iniciado conversaciones sobre la adquisición del Manchester United (Imagen: (Foto de Al Bello/Getty Images para Netflix))

Los rumores sobre una adquisición del Manchester United han abundado en los últimos días y un posible cronograma es claro. Las conversaciones sobre inversión externa fueron provocadas por importantes comentarios en las redes sociales del destacado funcionario saudí Turki Al-Sheikh.

El miércoles le escribió a

No es de extrañar que después de una reclamación tan importante se hablara de una adquisición total del club, pero el presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita aclaró más tarde sus comentarios. «Mi publicación de ayer sobre la posible venta del Manchester United significaba una cosa: el club está en etapas avanzadas de negociaciones con un nuevo inversor», dijo el jueves.

LEER MÁS : La adquisición de Man United es el último postor que rompe su silencio y se acerca a los inversores de los EAULEER MÁS : Man United lo último: el dúo para reemplazar a Ruben Amorim llamado Turki Al-Sheikh hace un comentario sobre la adquisición

«Para ser claros, no soy el inversionista, ni ellos son de mi país. Estoy publicando esto como un fan que quiere que el acuerdo se lleve a cabo, incluso si no necesariamente tiene que ser así».

Un informe de talkSPORT ha arrojado más luz sobre el inversor misterioso, o inversores potenciales, con el grupo al que se refiere Al-Sheikh que afirma tener su sede en los Emiratos Árabes Unidos. También se ha informado que se ha «abordado» a varias leyendas del club sobre posibles inversiones en el United.

Los Glazer recientemente se han abierto a inversiones minoritarias, aunque la venta del club todavía parece poco probable dadas sus afirmaciones de querer alrededor de £ 5 mil millones. Una actualización en profundidad de The Athletic ha confirmado la probabilidad de que no se produzca una adquisición total hasta después de 2026.

Avram Glazer y Sir Jim Ratcliffe (Imagen: (Foto de Jean Catuffe/Getty Images))

Esto se debe a los precios actuales de las acciones para poseer una participación en United, con Sir Jim Ratcliffe pagando 33 dólares por acción y un mecanismo de derechos de arrastre que se activa 18 meses después de su compra, lo que significa que no puede detener una adquisición total si eso es lo que quieren los Glazer.

Esta cláusula también afecta a una posible venta si se solicita antes de febrero de 2027, y Ratcliffe deberá recibir lo que pagó en su totalidad. Sin embargo, después de esa fecha los Glazer pueden aceptar cualquier cantidad, lo que significa que el jefe de Ineos podría perder millones.

Teniendo esto en cuenta, es mucho más probable que los inversores potenciales esperen hasta que pase esa fecha para pagar menos, mientras que el precio por acción es mucho menor.

Sky Sports tiene un paquete con descuento de Premier League y EFL Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información £49 £35 Aire Compra Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete Essential TV y Sky Sports para la temporada 2025/26, ahorrando a los miembros £ 336 y ofreciendo más de 1400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará un mínimo de 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, frente a un máximo de 100 más.

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar nuestro análisis de expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red, que presenta The Samuel Luckhurst Show y The Midweek Debate. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.