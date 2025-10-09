El copropietario del Man United, Sir Jim Ratcliffe, resume lo que realmente piensa de Glazers en 14 palabras

Sir Jim Ratcliffe ha expresado su opinión sobre los Glazer y Ruben Amorim mientras el Manchester United continúa luchando bajo su copropiedad esta temporada después de terminar 15º en la Premier League la temporada pasada.

El copropietario del Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, ha defendido la propiedad de los Red Devils por parte de la familia Glazer.

Los Glazer han sido objeto de intensas críticas por parte de los aficionados por su gestión del United desde que su adquisición de la deuda en 2005 cargó al club con una deuda considerable, actualmente estimada en alrededor de £725 millones. Numerosos grupos de fans expresaron su oposición al acuerdo hace dos décadas.

El multimillonario británico Ratcliffe adquirió una participación del 27,7 por ciento en United en un acuerdo de 1.200 millones de dólares a principios de 2024 después de llegar a un acuerdo con la familia Glazer. El director general de Ineos asumió la supervisión del fútbol y los asuntos estratégicos del club.

El hombre de 72 años ahora ha expresado su opinión sobre los controvertidos propietarios mayoritarios del United en una entrevista con el Business Podcast de The Times.

«Tienen mala reputación, pero son personas realmente agradables y sienten mucha pasión por el club», dijo.

El copropietario del Man United, Sir Jim Ratcliffe, ha expresado su opinión sobre la familia Glazer y su propiedad del club. (Imagen: El podcast empresarial)

Cuando se le preguntó sobre su relación con la familia, Ratcliffe dijo que estaban contentos con que él se hiciera cargo. «Eso probablemente lo resume todo», añadió.

«Somos locales y ellos están al otro lado del charco. Es un largo camino por recorrer para tratar de gestionar un club de fútbol tan grande y complejo como el Manchester United. Aquí tenemos los pies en la tierra».

Ratcliffe no ha logrado mejorar la suerte del United en el campo desde que su grupo Ineos tomó el control de las operaciones de fútbol en Old Trafford. Los Rojos terminaron decimoquinto la temporada pasada, fácilmente su nivel más bajo en la era de la Premier League.

Uno de los nombramientos clave del británico es el del entrenador en jefe Rubén Amorim, quien ha enfrentado preguntas sobre su futuro en el United mientras el club seguía decayendo bajo su mando. Ratcliffe, sin embargo, no quiso hablar sobre la destitución del portugués.

Cuando se le preguntó qué pasaría si los Glazer le dijeran que despidiera a Amorim, Ratcliffe confirmó que ese escenario no sucedería.

El United regresa a la acción después del parón internacional en Liverpool el domingo 19 de octubre (16:30, hora de inicio del Reino Unido).

