El copropietario del Man United, Sir Jim Ratcliffe, llega a un acuerdo con el Tottenham después de reclamar £5 millones

Sir Jim Ratcliffe puede ser copropietario del Manchester United, pero su empresa petroquímica Ineos estuvo hasta hace poco estrechamente relacionada con el Tottenham Hotspur.

Sir Jim Ratcliffe posee el 27,7% del Manchester United (Imagen: PA)

La empresa Ineos de Sir Jim Ratcliffe acordó pagar al Tottenham Hotspur más de £11 millones para resolver rápidamente un caso legal, sugieren los informes.

La empresa del copropietario del Manchester United fue acusada de incumplir un contrato mínimo de cinco años valorado en 17,5 millones de libras esterlinas, lo que permitió al Tottenham promocionar al Grenadier de la empresa como «socio oficial de vehículos 4X4» del club. Se creía que el acuerdo se firmaría en 2022, pero Ineos había estado trabajando con los Spurs desde que fueron reconocidos como el «proveedor oficial de desinfectante de manos» del club durante la pandemia de coronavirus.

Tottenham rescindió el acuerdo con la empresa de Ratcliffe en marzo y emprendió acciones legales tres meses después. Afirman que hasta el 1 de diciembre no se ha pagado una suma anual de más de 5 millones de libras esterlinas, ya que supuestamente ya no han pagado una suma relacionada con la inflación de alrededor de 500.000 libras esterlinas.

Según informes del Telegraph, la cantidad total pagada a los Spurs no ha sido revelada, pero una fuente cercana a la situación afirmó que la cantidad acordada era aproximadamente la mitad de lo que buscaban los londinenses del norte.

Además, los Spurs reclamaron daños y perjuicios por valor de casi £5,3 millones cuando se rescindió el acuerdo cuando quedaban más de dos años para finalizar. Poco después, Ineos respondió demandando a los Spurs por más de £1 millón.

Acusaron a los londinenses del norte de participar en negociaciones de patrocinio con Audi relacionadas con el fichaje de Harry Kane por el Bayern de Múnich.

La demanda legal de los Spurs se inició menos de un mes después de derrotar al United en la final de la Europa League (Imagen: UEFA vía Getty Images)

En su contrademanda, Ineos dijo: “El 3 de agosto de 2023 o alrededor de esa fecha (es decir, a principios del segundo año del contrato), Todd Kline del club indicó a Ashley Reed de Ineos que el club había estado en conversaciones con el fabricante de automóviles alemán Audi AG en relación con derechos que eran iguales o sustancialmente similares a los otorgados a Ineos en virtud del acuerdo y/o el club había negociado con Audi derechos que eran exclusivos de Ineos según la cláusula 4 del acuerdo.

«Según el señor Kline, las discusiones y/o negociaciones se referían a una propuesta de transferencia del jugador del club Harry Kane al club alemán FC Bayern Munich».

La defensa de Ineos también afirmó que la asociación comercial «no se había materializado», pero también resultó en que Spurs e Ineos acordaron que «podrían rescindir el acuerdo con efecto a partir del final del tercer año de duración del contrato».

La empresa de Ratcliffe ha cortado lazos con muchos otros equipos deportivos. (Imagen: UEFA vía Getty Images)

Insistieron: «Dadas las circunstancias, es el club el que le debe a Ineos más de un millón de libras por no proporcionarle los derechos a Ineos en la última parte del tercer año».

Los Spurs admitieron haber mantenido conversaciones comerciales con Audi, pero refutó las sugerencias de que estas conversaciones daban a Ineos el derecho de rescindir su acuerdo porque los Spurs nunca habían llegado a un acuerdo con el fabricante de automóviles alemán. Tottenham afirma que el acuerdo con Ineos «implicaba pagos anuales que comenzaban en 2,125 millones de libras esterlinas en el primer año y aumentaban a 4,6 millones de libras esterlinas en el quinto año, todo más el IVA y indexados a la tasa de inflación» y que buscarían intereses en «compensaciones adicionales o de otro tipo que el tribunal considere apropiado».

Un portavoz de Ineos dijo en ese momento: «Ineos Automotive era socio del Tottenham Hotspur a partir de 2022, basándose en un acuerdo de asociación que Ineos Group tenía con el club desde 2020. Teníamos el derecho contractual de rescindir nuestro contrato de asociación y en diciembre de 2024 ejercimos ese derecho».

La selección de rugby de Nueva Zelanda también ha presentado una demanda contra el Ineos (Imagen: Getty Images)

Ineos ha cortado lazos con muchos de los principales equipos deportivos que patrocinaba. Ya cortaron lazos con el equipo de vela de Ben Ainslie y el equipo de rugby All Blacks de Nueva Zelanda.

En febrero, el Telegraph también informó que estos últimos estaban emprendiendo acciones legales, alegando que su acuerdo, que se esperaba que durara hasta 2027, se rescindió anticipadamente a pesar de haber llegado a un acuerdo. Ineos ha afirmado que se han visto obligados a realizar recortes de costes debido a los impuestos «extremos» al carbono verde en Europa.

Ratcliffe también atribuyó el aumento de los precios de la energía y de los impuestos a la decisión de la empresa de cerrar su planta de etanol sintético en Grangemouth, Escocia, con la pérdida de 80 puestos directos y otros 500 indirectos.