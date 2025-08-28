INEOS de Sir Jim Ratcliffe tiene una participación minoritaria en el Manchester United y hará una ‘inversión estratégica importante’ en la marca de ropa deportiva premium Castore

Los ineos de Sir Jim Ratcliffe han cancelado que realizarán una inversión considerable (Imagen: papá)

El propietario de Manchester United Minority ha anunciado una «inversión estratégica significativa» en la marca de la marca de ropa deportiva de alta gama.

La compañía Petrochemicals invertirá en la marca de ropa británica como parte de un acuerdo para ver el 100 por ciento de la propiedad de la propiedad de INEOS adquirir sobre una base de «efectivo libre de deudas». Castree, con patrocinio deportivo, se trata de Inglaterra Rugby, Inglaterra y Andy Murray, ahora agrega Belstaff a su cartera.

La silla de Belstaff, Ashley Reed, describió el New Deal como una «Unión de dos marcas británicas». Continuó: «Castore interrumpe el mercado de ropa deportiva y ha mostrado un crecimiento y resiliencia fenomenales en los últimos años».

«Después de presenciar su viaje, vimos una oportunidad única para unir fuerzas y acelerar la transformación de Belstaff a través del conocimiento y los recursos compartidos». El cofundador y director ejecutivo de Castore, Tom Beahon Van Castore, expresó su satisfacción con la inversión.

«Nos complace que el INEOS de Sir Jim Ratcliffe esté invirtiendo en Castore», dijo, «qué demostración es de dedicación a nuestras ambiciones de crecimiento y crecimiento mundial, y esperamos trabajar juntos para ofrecer esta visión». Los viajes recientes de Ratcliffe al deporte no han arrojado muchos resultados deseados, con los equipos de ciclo de Fórmula 1 y Grand Tour que luchan.

Mientras tanto, el Manchester United perdió un tiroteo en el equipo de la Liga Dos Grimsby Town en la Copa Carabao esta semana. Esto ha llevado a nuevas preguntas sobre la situación actual en Old Trafford, donde los fanáticos apuntan esos dedos a Ratcliffe, que posee un poco menos del 30 por ciento de los Unidos, y la mayoría de la familia Glazer.

En los resultados del año pasado, el fabricante de la chaqueta de cuero Belstaff reportó una pérdida de £ 18 millones, y la adquisición de Castore significa un cambio de su cartera habitual de ropa deportiva y athleisure a una moda más de lujo. Lawrence de Arabia era famosa una chaqueta de Belstaff y Steve McQueen llevaba uno en el Gran Escape.

