El copropietario de Man United, INEOS, ofrece advertencia urgente y dice ‘No hay otra opción

INEOS confirma los trabajos en una de las fábricas industriales con un total de 60 empleos que deben ser recortados solo unos meses después de que Sir Jim Ratcliffe hiciera despido en el Manchester United

Los INEOS de Sir Jim Ratcliffe han confirmado la pérdida de empleo en la fábrica de acetilen en el casco (Imagen: Getty Images)

El copropietario INEOS del Manchester United ha confirmado que reducirá el 20 por ciento de la fuerza laboral en su fábrica de acetils en casco debido a «resultados directos de los costos de energía altas y altas y prácticas comerciales anticompetitivas».

En total, la noticia se confirma a los empleados y se perderán un total de 60 empleos. INEOS ha culpado a la «importación sucia de carbono barato de China», que se producen con carbón.

La compañía ha declarado que estos productos chinos han sido bloqueados para ingresar a los Estados Unidos, aunque no hay barreras comerciales en el Reino Unido o Europa.

El CEO de Ineos Acetyls, David Brooks, dijo: «Este es un momento muy difícil para todos en las instalaciones de casco. Tenemos un sitio líder, eficiente y bien invertido y el equipo aquí es muy competente, profesional y dedicado.

«Tomar la decisión de reducir 60 roles no se toma a la ligera. Tenemos todas las alternativas posibles, pero a la luz de la presión sostenible de los costos de energía, combinados con importaciones injustas baratas en el Reino Unido y Europa, no hemos dejado otra opción.

«Nuestra prioridad ahora es apoyar a los afectados y proteger el futuro a largo plazo del sitio».

Agregó: «Este es un libro de texto del Reino Unido y Europa durmiendo en la industrialización. Ineos ha invertido mucho en el casco para reducir el Co₂, pero estamos socavados por China y los Estados Unidos mientras nos hemos mantenido abiertos por una ausencia completa de protección arancelaria.

«Si los gobiernos no actúan sobre energía, carbono y comercio, continuaremos perdiendo fábricas, habilidades y empleos. Y tan pronto como estas plantas estén cerradas, nunca regresarán».

Sir Jim Ratcliffe ha sido muy criticado por los despedidos en United. En febrero a principios de este año, el club confirmó que hasta 200 empleados estaban en riesgo en la última ronda de austeridad.

Sir Jim Ratcliffe ha recibido un regreso por su pérdida de trabajo en el Manchester United (Imagen: Getty Images)

Se produjo después de que el Jefe de United había reducido su fuerza laboral en casi una cuarta parte, con 250 empleados despedidos. Junto con las pérdidas de empleo, surgieron informes de que los empleados actuales ya no reciben comidas calientes gratis, con fruta, junto con sopa y tostadas en Carrington, un intento de ahorrar dinero.

Hablando con el Times, Ratcliffe respondió a las críticas de INEOS. «Este verano» compraremos «a Antonio, Sancho, Casemiro, Martínez, Hojlund y Onana, y todos son alrededor de 17 millones de libras», dijo. “Porque eso es excelente. Si no compramos a nadie más, compramos a esos jugadores.

«Pero será un club muy rentable. Creemos que en tres años será el club de fútbol más rentable del mundo. Y será en un lugar muy diferente. Pero tenemos que pasar por el cambio. A nadie le gusta el cambio».

«Los cambios que hemos realizado esta temporada, además de los que han sido anunciados recientemente [more redundancies]Nos permitirá poder hacer eso «, agregó.

«En INEOS dirigimos una organización delgada. Como dijo mi madre, usted cuida los centavos, las libras se cuidan de sí mismas. Podemos sonar impertinentes sobre los almuerzos gratis, pero si tiene todos estos beneficios, tarifas de tren de primera clase, taxis gratuitos, no es coherente. Está en Navidad.

«Hemos tomado una serie de decisiones realmente difíciles y ahora vemos que el personal entiende lo que estamos tratando de hacer. Hay una visión clara de lo que estamos tratando de lograr».

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.