El contrato del Man United presentado a Jurgen Klopp en Old Trafford provocó reacciones contundentes

Jurgen Klopp fue fichado por el Manchester United después de que su Liverpool fuera derrotado por los Red Devils en la semifinal de la Copa FA en 2024, y la reacción del alemán fue reveladora.

Jürgen Klopp dejó el Liverpool en 2024 (Imagen: Getty)

La reacción del ex entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, cuando el Manchester United le ofreció un contrato falso fue reveladora.

Debido al mal estado de forma de Rubén Amorim, el United podría estar buscando un nuevo entrenador. Los Red Devils han tenido dificultades para recuperarse de un final decepcionante la temporada pasada, sufriendo tres derrotas en sus primeros siete partidos de la Premier League.

A pesar de los importantes gastos de verano, la presión sobre el directivo aumenta. Para sorpresa de muchos, se mencionó el nombre de Klopp como posible sucesor en caso de que Amorim fuera despedido.

La idea de que el alemán se una al archirrival del Liverpool, el United, parece impensable, pero vislumbramos su posible respuesta a tal oferta ya en 2024.

El Liverpool acababa de ser eliminado por el United en un emocionante empate 4-3 en abril del año pasado, durante la última temporada de Klopp antes de que Arne Slot asumiera el mando. La derrota fue especialmente dolorosa cuando el joven Amad Diallo marcó el gol de la victoria para el equipo de Erik ten Hag en los últimos minutos.

Un curioso documento apareció ante Klopp cuando entró en la sala de prensa, claramente molesto y listo para dirigirse a los medios. Mientras Klopp se preparaba para su conferencia de prensa en Old Trafford, mostró lo que parecía ser un contrato firmado con el United, expresando su desconcierto. Sin embargo, las cosas no fueron lo que parecían.

Klopp se sorprendió al encontrar un contrato firmado con el United (Imagen: @Radio_Gaz)

El contrato fue firmado por el YouTuber y popular streamer IShowSpeed, cuyo nombre real es Darren Watkins Jr. La celebridad de Internet, conocida por sus escandalosas travesuras en vídeos, visitó Old Trafford ese año debido a su admiración por la leyenda del club Cristiano Ronaldo.

El United recibió al estadounidense de veinte años ofreciéndole un recorrido por el vestuario, regalándole su propia camiseta e invitándole a la sala de prensa, donde redactó un contrato falso.

No está claro si el contrato se dejó fuera deliberadamente para liberar al entrenador del Liverpool después del partido, especialmente porque su etapa en Anfield llegó a su fin ese verano. Sin embargo, Klopp pareció sorprendido por la situación.

IShowSpeed ​​​​firmó un contrato falso con el Man United durante una visita a Old Trafford (Imagen: Manchester United)

En cualquier caso, es impensable por ahora que Klopp llegue a hacerse cargo del United. Después de dejar su puesto en Anfield, aceptó un puesto en Red Bull como Director de Fútbol Global.

Desde entonces, Klopp ha sugerido que no volverá a la dirección. El mes pasado le preguntaron en una entrevista con The Athletic si echaba de menos ser entrenador y respondió: «No. En absoluto.

«Estaba muy contento con la forma en que actuó el Liverpool. [last season]. Vi algunos partidos. Pero no es como, «¡Oh, es sábado!» No sabía cuándo empezaban los juegos.

«Simplemente salí. Practiqué deportes. Disfrutamos de la vida, pasamos tiempo con los nietos, cosas completamente normales, sabiendo que volveré a trabajar. Pero también sabiendo que ya no quiero trabajar como entrenador».

